Среди петербургских таксистов выявили 43 «безмасочника» и 116 нелегальных перевозчиков. Пассажиров без масок наказывать не стали
Сотрудники Межведомственной транспортной комиссии (МТК) изъяли 116 нелегальных автомобилей такси и составили 43 акта о нарушении перчаточно-масочного режима. Таковы итоги рейдов под названием «Нелегальное такси», проходивших в Петербурге в течение последних трех дней.
Хоть автомобили, по словам очевидцев, проверяли вместе с пассажирами, за отсутствие масок накажут только водителей, именно на них составили 43 акта о нарушении требований постановления городского правительства № 121. Оно обязывает граждан использовать маски и перчатки при посещении магазинов, вокзалов, аэропорта, общественного транспорта, в том числе такси. Помимо этого, согласно санитарным требованиям, перед каждым выходом в рейс автомобили такси нужно обрабатывать дезинфекторами.
С 26 октября ужесточается контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте, в том числе в метро и такси. Перевозчики смогут отказать в обслуживании пассажирам без средств индивидуальной защиты. Составлять административные протоколы на «безмасочников» теперь смогут главы администраций районов и их заместители, а также представители комитета по транспорту.