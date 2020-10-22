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22.10.2020 17:41
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Пассажирам без масок приготовиться. Смольный во время рейда по нелегальным перевозчикам проверил наличие СИЗ в такси

Межведомственная транспортная комиссия в Петербурге во время рейда по нелегальным перевозчикам решила проверить наличие средств индивидуальной защиты у водителей и пассажиров такси.

Как 22 октября сообщили «Фонтанке» читатели, сегодня сотрудники ГИБДД останавливали и проверяли такси с пассажирами. Как предположил очевидец, правоохранительные органы интересовало наличие у них масок и перчаток.

Директор по развитию «Такси 068» Виктор Соловьев подтвердил, что в городе проходят рейды, но призвал не связывать их именно с масками, наличие СИЗ — это лишь часть сегодняшней проверки. Он отметил, что в «Такси 068» 22 октября всем пассажирам, которые были без маски, выдавали ее бесплатно, а если человек отказывался ее надевать, поездка отменялась.

Гендиректор «Такси «6000000» Алексей Эвентов также подтвердил, что такси останавливают не только из-за масок. «Такси сейчас останавливают по поводу разрешительной документации, что вдвойне правильно, поскольку есть некоторые несознательные агрегаторы, которые пренебрегают этим делом постоянно», — сказал он.

В петербургском комитете по транспорту «Фонтанке» пояснили, что с 20 по 22 октября Межведомственная транспортная комиссия совместно с УГИБДД по Петербургу и Ленобласти проверяла нелегальных перевозчиков. «В связи с тем, что идет ужесточение мер по контролю за несоблюдением масочного режима, мы помимо нелегальных перевозчиков и всех документов проверяем наличие у пассажиров и у водителей масок», — сказали в ведомстве. Комиссия проводит регулярные рейды во всех районах города.

С 26 октября в Петербурге усилят контроль за ношением масок в общественном транспорте, метро и такси. Пассажиры без средства индивидуальной защиты не смогут воспользоваться услугами перевозчиков.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Carolus
Маску я в такси ношу. Причина - очень ограниченное пространство в легковой машине, это я ещё сажусь на заднее сидение по диагонали от водителя!!! Я боюсь водителя, и он имеет право бояться меня. Кроме того, я с вероятностью 99,99% не сяду в такси без маски, поскольку на такси я еду в какое-нибудь официальное присутственное место, а не развлекаться. Во всех таких местах всё равно нужна маска, да и мне самому в маске там спокойнее будет. Следовательно, я выйду из дома в маске, без вариантов. А вот теперь будут ещё и рейды, проверки. То есть нас, из которых я 100% в маске, а водитель 100% имеет её с собой (и 90% она уже на нём в той или иной форме) будут останавливать и проверять. А я буду опаздывать в присутственные места из-за этих идиотских проверок. НА-ФИ-ГА? Обо мне забота? О населении? Почему меры, предпринимаемые правительством, всегда ударяют, прежде всего, не по тем, кто нарушает, а по обычным законопослушным гражданам? Почему "масочники" должны страдать из-за этих проверок-то?
Наодиндень
Вы там с ума посходили? Журналисты вы охинею уже пишите! Хватит людей намордниками пугать. Читайте закон!!!!
260566291
- Мам ! Можно я одену новую маску ?
- Нет сынок .Это на Новый год.
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