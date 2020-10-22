Пассажирам без масок приготовиться. Смольный во время рейда по нелегальным перевозчикам проверил наличие СИЗ в такси
Межведомственная транспортная комиссия в Петербурге во время рейда по нелегальным перевозчикам решила проверить наличие средств индивидуальной защиты у водителей и пассажиров такси.
Как 22 октября сообщили «Фонтанке» читатели, сегодня сотрудники ГИБДД останавливали и проверяли такси с пассажирами. Как предположил очевидец, правоохранительные органы интересовало наличие у них масок и перчаток.
Директор по развитию «Такси 068» Виктор Соловьев подтвердил, что в городе проходят рейды, но призвал не связывать их именно с масками, наличие СИЗ — это лишь часть сегодняшней проверки. Он отметил, что в «Такси 068» 22 октября всем пассажирам, которые были без маски, выдавали ее бесплатно, а если человек отказывался ее надевать, поездка отменялась.
Гендиректор «Такси «6000000» Алексей Эвентов также подтвердил, что такси останавливают не только из-за масок. «Такси сейчас останавливают по поводу разрешительной документации, что вдвойне правильно, поскольку есть некоторые несознательные агрегаторы, которые пренебрегают этим делом постоянно», — сказал он.
В петербургском комитете по транспорту «Фонтанке» пояснили, что с 20 по 22 октября Межведомственная транспортная комиссия совместно с УГИБДД по Петербургу и Ленобласти проверяла нелегальных перевозчиков. «В связи с тем, что идет ужесточение мер по контролю за несоблюдением масочного режима, мы помимо нелегальных перевозчиков и всех документов проверяем наличие у пассажиров и у водителей масок», — сказали в ведомстве. Комиссия проводит регулярные рейды во всех районах города.
С 26 октября в Петербурге усилят контроль за ношением масок в общественном транспорте, метро и такси. Пассажиры без средства индивидуальной защиты не смогут воспользоваться услугами перевозчиков.