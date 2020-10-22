Пассажирам без масок приготовиться. Смольный во время рейда по нелегальным перевозчикам проверил наличие СИЗ в такси

Межведомственная транспортная комиссия в Петербурге во время рейда по нелегальным перевозчикам решила проверить наличие средств индивидуальной защиты у водителей и пассажиров такси.



Как 22 октября сообщили «Фонтанке» читатели, сегодня сотрудники ГИБДД останавливали и проверяли такси с пассажирами. Как предположил очевидец, правоохранительные органы интересовало наличие у них масок и перчаток.

Директор по развитию «Такси 068» Виктор Соловьев подтвердил, что в городе проходят рейды, но призвал не связывать их именно с масками, наличие СИЗ — это лишь часть сегодняшней проверки. Он отметил, что в «Такси 068» 22 октября всем пассажирам, которые были без маски, выдавали ее бесплатно, а если человек отказывался ее надевать, поездка отменялась.