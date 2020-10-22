В Петербурге пассажиров без масок могут не пускать в общественный транспорт. В Смольном пообещали усилить рейды

Пассажирам без масок могут отказать в проезде в общественном транспорте Петербурга с 26 октября. Прокатиться на такси тоже не получится. Смольный напомнил об ужесточении контроля за соблюдением коронавирусных стандартов безопасности.



Водители и кондукторы в общественном транспорте также обязаны быть в масках, аналогичное правило распространяется и на водителей такси, если в салоне есть пассажиры, сообщили 22 октября в пресс-службе администрации города.



Вице-губернатор Евгений Елин в интервью «Фонтанке» рассказал, что автобусы и троллейбусы просто не поедут, пока все пассажиры не наденут маски, а если транспорт все же отправится по маршруту, то перевозчика ждут санкции.

