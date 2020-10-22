В Петербурге пассажиров без масок могут не пускать в общественный транспорт. В Смольном пообещали усилить рейды
Пассажирам без масок могут отказать в проезде в общественном транспорте Петербурга с 26 октября. Прокатиться на такси тоже не получится. Смольный напомнил об ужесточении контроля за соблюдением коронавирусных стандартов безопасности.
Водители и кондукторы в общественном транспорте также обязаны быть в масках, аналогичное правило распространяется и на водителей такси, если в салоне есть пассажиры, сообщили 22 октября в пресс-службе администрации города.
Вице-губернатор Евгений Елин в интервью «Фонтанке» рассказал, что автобусы и троллейбусы просто не поедут, пока все пассажиры не наденут маски, а если транспорт все же отправится по маршруту, то перевозчика ждут санкции.
В Смольном пообещали, что количество рейдов с участием сотрудников полиции для выявления нарушителей значительно увеличится. Проверки коснутся и таксомоторных компаний.
Ранее Смольный объявил сезон охоты на ковид-диссидентов. Нарушителям режима пообещали различные наказания вплоть до остановки работы предприятий. Правительство города уже начало отзывать разрешения на работу за нарушение масочного режима. В числе наказанных оказались магазины «Дикси», «Магнит» и Сбербанк.
Для ресторанов и баров в городе ввели «комендантский час», запретив работу после 23:00, и призвали смириться с ограничениями.
Количество заболевших за сутки новой инфекцией незначительно снизилось. Если накануне показатели составили новый антирекорд в 16 319 заболевших по России, из которых 695 в Петербурге, то на 21 октября по всей стране зафиксировали 15 700 новых случаев COVID-19, из которых 684 — в Северной столице.