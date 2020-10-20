Смольный начал отзывать разрешения на работу за нарушение масочного режима. QR-кодов лишились магазины «Дикси», «Магнит» и офис Сбербанка

Смольный начал отзывать у бизнеса QR-коды, которые дают разрешение на работу в условиях режима повышенной готовности. Как рассказали 20 октября в ходе онлайн-конференции комитета по промышленной политике сами предприниматели, аннуляция стала для многих из них неожиданной.



В частности, QR-коды потеряли магазины сетей «Дикси» и «Магнит», а также одно из отделений Сбербанка, сообщили их представители. Самой частой причиной отзыва было отсутствие средств индивидуальной защиты. При этом бизнес пожаловался, что контролирующие органы не всегда учитывают его специфику.