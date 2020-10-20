Смольный начал отзывать разрешения на работу за нарушение масочного режима. QR-кодов лишились магазины «Дикси», «Магнит» и офис Сбербанка
Смольный начал отзывать у бизнеса QR-коды, которые дают разрешение на работу в условиях режима повышенной готовности. Как рассказали 20 октября в ходе онлайн-конференции комитета по промышленной политике сами предприниматели, аннуляция стала для многих из них неожиданной.
В частности, QR-коды потеряли магазины сетей «Дикси» и «Магнит», а также одно из отделений Сбербанка, сообщили их представители. Самой частой причиной отзыва было отсутствие средств индивидуальной защиты. При этом бизнес пожаловался, что контролирующие органы не всегда учитывают его специфику.
Ранее сообщалось, что в ходе проверок в начале октября чиновники нашли основания для отзыва QR-кода у 320 предприятий. Позднее Смольный пообещал усилить контроль за масочным режимом и проводить массовые рейды с 26 октября.