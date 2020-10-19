«Придется смириться». Вице-губернатор Елин — о «комендантском часе» для общепита Петербурга и новых ограничениях

Петербургских предпринимателей попросят отчитаться о сотрудниках на удалёнке, автобусы не поедут, пока все пассажиры не наденут маски, а вот check-in для ресторанов решили не вводить.

Владимир Елин

Власти Петербурга намерены ограничить время работы ресторанов с 23.00 до 6.00. Информация о новой мере борьбы с COVID-19 появилась после визита в Смольный главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Комплекс мер, направленный на противодействие и профилактику коронавируса в Петербурге, «будет еще доработан», сообщила она. О том, к чему готовится бизнесу, «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

— Евгений Иванович, сегодня рестораторы получили сообщение, что им следует готовиться к введению «комендантского часа». Когда это произойдет? Сколько по времени будут действовать ограничения?



— С 23.00 и, очевидно, до 6.00 утра. Мы объявляли, что с 26 октября ужесточаем контроль. Очевидно, с 26-го и эти меры будем вводить. На этой неделе будут корректировки в 121-е постановление. Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, — то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке.

— То есть вы просто заставляете действующие запреты работать? (в актуальной редакции 121-го постановления ночные клубы и дискотеки и так запрещены. Но, поскольку все они имеют ОКВЭД общепита, то по факту работают. — Прим. ред.)

— Да.

— Какие еще дополнительные ограничения могут быть введены по итогам совещания с Роспотребнадзором? Возможен ли запрет на проведение массовых мероприятий?

— Пока мы уклоняемся от этого. Мы сейчас занимаемся мониторингом выполнения ограничительных мер, их популяризацией, а также будем контролировать и вводить санкции за нарушение и стимулировать работу на удалёнке.

— Каким образом? На прошлой неделе губернатор обещал подумать о налоговых льготах.



— Мы смотрим все варианты. За неделю налоговые льготы мы не сделаем. Но мы будем мониторить ситуацию и предлагать предприятиям давать информацию о том, какой объем персонала они смогли вывести на удалёнку.

— То есть, по примеру московских коллег попросите бизнес отчитаться, сколько работников они перевели в дистанционный формат?

— Да, конечно.

— Будет ли Смольный по примеру Москвы вводить чекин для посетителей заведений общепита?

— Это обсуждалось, но это требует большой технологической подготовки. За неделю этого не сделать. Это делается для того, чтобы, если кто-то заболел, можно было установить, кто был рядом, предупредить, начать контролировать.

— В общественном транспорте скученность людей гораздо больше, чем в любом ресторане. Готовятся ли какие-то меры в этом направлении?

— Транспорт входит в три приоритетных направления, которые мы берем на контроль. Здесь будет пересмотр философии. Будем штрафовать [за несоблюдение масочного режима] всех, начиная с такси. Автобусы просто не поедут, пока все пассажиры не наденут маски. Если автобус поехал, то вопрос уже к перевозчику — он будет подвергаться санкциям. Сложнее в метро — его мы не можем остановить. Здесь основной упор будет сделан на убеждение, а не на действия жесткого характера.



Еще два приоритета — крупная торговля и общественное питание. Здесь мы будем отслеживать соблюдение масочного и перчаточного режима персоналом и посетителями. Третья зона — это исполнительные органы власти. Иначе сразу будет вопрос — почему сами не выполняете?

— Как собираетесь убеждать?

— Через пропаганду. Мы же все из коммунистического вчера, мы умеем вести агитацию на местах, привлекать общественные организации.

— Почему именно торговля и общепит в приоритете, а не, к примеру, бизнес-центры и промышленные предприятия, те же культурные мероприятия?

— Промышленные предприятия, особенно с иностранным капиталом, пока не были ярким источником [распространения заболевания коронавирусом]. Как ни удивительно, театры не дали вспышек — во всяком случае, среди посетителей, хотя такие опасения были. Среди артистов — да. Но соблюдение масочного режим и социальной дистанции, как выяснилось, оказались эффективной мерой.

— Обсуждается ли дополнительное ограничение времени работы общепита, если «комендантский час» до 23 не поможет?



— Не обсуждается. Общий принцип — сохранить интересы экономических субъектов. Закрытие раньше 23 часов может быть ощутимым для бизнеса.

— Делалась оценка экономических потерь?

— На наш взгляд, она крайне незначительна. Общепит занимается двумя функциями — питания и развлечения. Питание после 23.00 — не частый случай.

— Но, к примеру, у баров основная выручка приходится именно на ночное время.

— Придется им смирится. Их влияние с точки зрения занятости, прибыли на общую экономику города незначительное. Суммы [потерь невелики] по сравнению с теми издержками, которые мы несем на медицинскую систему.

— Связано ли введение ограничительных мер с тем, как развивается ситуация с пандемией. Есть ли риск, что из базового сценария, который обозначили ученые Политеха, мы перескочим в пессимистический и коек не хватит?

— Алексей Иванович (Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ. — Прим. ред) трактует два вида исходных данных, которые получает. Прогнозы различаются вдвое, а то и втрое. Мы опираемся на прогнозы, но действуем, исходя из ситуации. Если мы столкнемся с тем, что коек не хватает, конечно, будем ограничения вводить. Выбирая между тем, когда мы не в состоянии оказать медицинские услуги, либо [вводить] ограничения, конечно, мы будем за жизнь биться. Но сейчас есть механизмы, чтобы справиться. Помимо масочного режима и социальной дистанции нужно кардинально улучшить работу поликлиник. Тогда мы уменьшим потребность в койках и снизим количество случаев, когда требуется госпитализация.



— На прошлой неделе вы сообщили, что нарушителей масочного режима ждет отзыв QR-кодов, дающих разрешение на работу. Кто-то уже лишился их?

— Мы договорились, что драконовские меры будут применяться после 26-го. Чтобы выполнять [правила], человек должен разобраться, должен ли он температуру измерять, должен обрабатывать что-то и так далее.

— Предприниматели беспокоятся, что проверки будут тайными, и у них не будет возможности доказать проверяющим, что нарушения, которое они увидели, на самом деле не было?

— Предупреждать их никто не будет, иначе какой смысл проверки. Но тайные проверки тоже не будем делать — они будут максимально громкими и публичными.

— На прошлой неделе вы также анонсировали введение индекса безопасной деятельности? Как будете его измерять и когда начнете публиковать?

— Мы пока его разрабатываем, но есть понимание, что он должен состоять из двух частей — соблюдения физлицами масочного режима и юрлицами стандарта безопасной деятельности. Планируем определить точки, где есть камеры и делать замеры в одно и то же время, какой процент людей в масках, сколько без масок. Мы не хотим сами себя обманывать, хотим сделать так, чтобы не было искуса подрисовать или методику изменить, иначе это теряет смысл. По юрлицам, вероятно, это будут итоги проверок.



— В первую очередь проверять будете тех, кто получил QR-коды или тех, кто так и не получил?

— Тех, кто не получил, мы будем просто штрафовать.

— То есть те, кто не получит QR-коды до 26 октября, автоматом получат штраф?

— У нас нет такой задачи и технологии. Но контролировать будем. Сначала предупреждение, если идет уклонение, будем меры принимать и предлагать закрывать.

Беседовала Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

