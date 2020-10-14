«Вплоть до приостановки работы предприятий». Беглов рассказал, что ждет нарушителей масочного режима

Всего в Петербурге работает около 120 тысяч предприятий, деятельность которых невозможна без контактов с гражданами. «Предприниматели просили нас быстрее снять ограничения, однако далеко не все из них выполнили необходимые требования», — отметил глава города. За прошедшую неделю в Петербурге составлено более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности. Всего в городе выявлено почти 20 тысяч нарушений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подчиненным усилить контроль за соблюдением коронавирусных стандартов безопасности. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба Смольного.

Ранее стало известно, что с 26 октября чиновники будут проводить усиленные рейды по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.



По словам Александра Беглова, также будут сокращены сроки рассмотрения дел о нарушениях и ужесточена ответственность — вплоть до приостановки работы предприятий.



Руководителям рекомендуется перевести максимально возможное число сотрудников на «удаленку». Чтобы стимулировать работодателей к принятию таких решений, рассматривается введение различных мер поощрения, включая налоговые, пообещал губернатор.



По данным Роспотребнадзора, в настоящее время более половины заболевших в Петербурге — это люди трудоспособного возраста, преимущественно офисные сотрудники и работники сферы услуг. Это свидетельствует о том, что на рабочих местах меры санитарной безопасности не соблюдаются должным образом.



«Изменение отношения горожан к соблюдению санитарных норм, выполнение стандартов безопасности предприятиями позволят избежать введения ограничительных мер и не допустить удара по экономике», — подытожил Александр Беглов.

