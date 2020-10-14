«Вплоть до приостановки работы предприятий». Беглов рассказал, что ждет нарушителей масочного режима
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подчиненным усилить контроль за соблюдением коронавирусных стандартов безопасности. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба Смольного.
Всего в Петербурге работает около 120 тысяч предприятий, деятельность которых невозможна без контактов с гражданами. «Предприниматели просили нас быстрее снять ограничения, однако далеко не все из них выполнили необходимые требования», — отметил глава города. За прошедшую неделю в Петербурге составлено более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности. Всего в городе выявлено почти 20 тысяч нарушений.
Ранее стало известно, что с 26 октября чиновники будут проводить усиленные рейды по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.
По словам Александра Беглова, также будут сокращены сроки рассмотрения дел о нарушениях и ужесточена ответственность — вплоть до приостановки работы предприятий.
Руководителям рекомендуется перевести максимально возможное число сотрудников на «удаленку». Чтобы стимулировать работодателей к принятию таких решений, рассматривается введение различных мер поощрения, включая налоговые, пообещал губернатор.
По данным Роспотребнадзора, в настоящее время более половины заболевших в Петербурге — это люди трудоспособного возраста, преимущественно офисные сотрудники и работники сферы услуг. Это свидетельствует о том, что на рабочих местах меры санитарной безопасности не соблюдаются должным образом.
«Изменение отношения горожан к соблюдению санитарных норм, выполнение стандартов безопасности предприятиями позволят избежать введения ограничительных мер и не допустить удара по экономике», — подытожил Александр Беглов.