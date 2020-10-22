В Великом Новгороде пассажир автобуса решил стреляться из-за требования надеть маску
В Великом Новгороде пассажир автобуса ответил выстрелом на требование надеть маску. Об этом сообщает региональное управление МВД 22 октября.
Накануне вечером кондуктор автобуса попросил мужчину надеть маску. Горожанин ответил отказом, тогда в разговор попытался вступить другой пассажир. Он потребовал безмасочника покинуть транспорт.
«На что тот повел себя агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу и затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация не потребовалась», — уточнили в полиции.
36-летний агрессор задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».