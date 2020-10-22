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22.10.2020 16:26
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В Великом Новгороде пассажир автобуса решил стреляться из-за требования надеть маску

В Великом Новгороде пассажир автобуса ответил выстрелом на требование надеть маску. Об этом сообщает региональное управление МВД 22 октября.

Накануне вечером кондуктор автобуса попросил мужчину надеть маску. Горожанин ответил отказом, тогда в разговор попытался вступить другой пассажир. Он потребовал безмасочника покинуть транспорт.

«На что тот повел себя агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу и затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация не потребовалась», — уточнили в полиции.

36-летний агрессор задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Комментарии (9)

Oleg_I
Типичный ковид-диссидент, поехавший кукушечкой, зато при огнестреле. Надеюсь, травмат у него изымут. А вообще в ПНИ неплохо было бы обследовать.
260566291
Жители Ганзеи они такие.С визита Ивана Грозного не угомонятся.
ШIШ
Да, ковидиоты борзеют ! Спасибо Либер СМИ ! Отдельное интернет-листкам ! Психами тут объявляют тех кто обеспокоин самосохранением и моет руки в борьбе с короновирусом , а не борцунов с коммуняками , чимированием и тех кто готов и себя сжечь и пол страны в топку и стрелять кондукторов ! Шнобелевскую премию непсихам объявившимся психами всех у кого есть чувство самосохранения ! А кто устроил недавно постановочную акцию с прорывовом ковидиота через турникет в метро с куратором снимавшим видео спрятавшись за колонну ? А кому такая акция была бы нужна без поддержки СМИ ?
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