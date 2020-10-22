Водитель «Фиата», зацепивший участкового, задержан на проспекте Народного Ополчения. Разбираться с лихачом будут в отделе

Лихача на белом микроавтобусе, который днём 22 октября едва не утащил за собой участкового, поймали на проспекте Народного Ополчения. Об этом «Фонтанке» рассказал собеседник в правоохранительных органах.



В данный момент нарушителя везут в отдел, чтобы понять, что побудило его сбежать от полиции в момент оформления протокола за парковку на газоне в Кировском районе. Водитель стартовал неаккуратно, задев зеркалом заднего вида участкового оперуполномоченного. К счастью для мужчины, полицейский не пострадал.

