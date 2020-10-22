Полиция Петербурга ищет белый «Фиат», который чуть не утащил с газона участкового

Петербургская полиция объявила в розыск белый микроавтобус «Фиат», водитель которого слишком резко стартанул с газона, едва не прихватив с собой оперуполномоченного.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, днём 22 октября в Кировском районе участковый увидел припаркованный на газоне микроавтобус. Пока полицейский оформлял протокол, водитель утопил в пол педаль газа и уехал, зацепив зеркалом заднего вида куртку оперуполномоченного. Сам он не пострадал.

