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22.10.2020 12:22
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Полиция Петербурга ищет белый «Фиат», который чуть не утащил с газона участкового

Петербургская полиция объявила в розыск белый микроавтобус «Фиат», водитель которого слишком резко стартанул с газона, едва не прихватив с собой оперуполномоченного.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, днём 22 октября в Кировском районе участковый увидел припаркованный на газоне микроавтобус. Пока полицейский оформлял протокол, водитель утопил в пол педаль газа и уехал, зацепив зеркалом заднего вида куртку оперуполномоченного. Сам он не пострадал.

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Комментарии (4)

Петр Петров
Хорошо что не пострадал!!! обычно они ранимые, до нельзя!
Дмитрий Иванов
Участковый уполномоченный ≠ оперуполномоченный
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