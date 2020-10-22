Ученые изменили прогноз по предстоящей на Земле магнитной буре. Теперь все произойдет в один день
Долгой магнитной бури не будет, она уложится в один день. Такой прогноз сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Ранее ученые заявляли о продолжительном явлении.
По новым данным, магнитная буря класса G1 случится только 25 октября. До этого ученые заявляли, что она начнется 21 октября и продлится по 24-е число включительно, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29-го числа придет в норму.
Классификация магнитных бурь состоит из пяти уровней — от G1 до G5. Принято считать, что слабая может спровоцировать небольшие сбои в работе энергосистем, повлиять на пути миграций животных и птиц. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Магнитные бури также вызывают северное сияние. Его этой осенью уже несколько раз видели в Ленинградской области и даже на территории Петербурга. В ночь с 27 на 28 сентября была зарегистрирована крупнейшая магнитная буря с начала года.