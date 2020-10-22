Ученые изменили прогноз по предстоящей на Земле магнитной буре. Теперь все произойдет в один день

Долгой магнитной бури не будет, она уложится в один день. Такой прогноз сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Ранее ученые заявляли о продолжительном явлении.



По новым данным, магнитная буря класса G1 случится только 25 октября. До этого ученые заявляли, что она начнется 21 октября и продлится по 24-е число включительно, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29-го числа придет в норму.