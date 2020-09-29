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29.09.2020 07:52
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Зарегистрирована крупнейшая магнитная буря с начала года. Ночью в Ленобласти снова сияло небо

Самая крупная с начала года магнитная буря зарегистрирована в ночь с 27 на 28 сентября почти всеми магнитными обсерваториями, работающими на средних и высоких широтах, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Колебания магнитного поля начались ещё за три дня до пика, 24-25 сентября. В возмущённом состоянии магнитное поле Земли провело трое суток до ночи 27-28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза. Это стало рекордным значением с октября 2019 года — именно тогда, 25-26 октября, последний раз регистрировались возмущения сравнимой амплитуды, отмечается в сообщении.

И в ночь на 28 сентября, и сегодня ночью в Ленинградской области наблюдали яркие северные сияния. Фотографии и видео публикует телеграм-канал «Астро Фото Болото».

29.09 Пляж Финский, Приозерск, Ленинградская область.

Cate Archer / «Астро Фото Болото»

&nbsp;28 сентября 21:10-21:25 «Финский» пляж (Залив Пиккухиекка), Приозерск, Ленинградская область.
 28 сентября 21:10-21:25 «Финский» пляж (Залив Пиккухиекка), Приозерск, Ленинградская область.Фото: @guryn @belka_5908 / «Астро Фото Болото»
28 сентября 21:10-21:25 «Финский» пляж (Залив Пиккухиекка), Приозерск, Ленинградская область.
28 сентября 21:10-21:25 «Финский» пляж (Залив Пиккухиекка), Приозерск, Ленинградская область.Фото: @guryn @belka_5908 / «Астро Фото Болото»
28 сентября 21:10-21:25 «Финский» пляж (Залив Пиккухиекка), Приозерск, Ленинградская область.
28 сентября 21:10-21:25 «Финский» пляж (Залив Пиккухиекка), Приозерск, Ленинградская область.Фото: @guryn @belka_5908 / «Астро Фото Болото»
29.09.2020, около 1 часа ночи, пляж у Приозерска, Ленинградская область.&nbsp;
29.09.2020, около 1 часа ночи, пляж у Приозерска, Ленинградская область. Фото: Cate Archer / «Астро Фото Болото»
29.09.2020, около 1 часа ночи, пляж у Приозерска, Ленинградская область.
29.09.2020, около 1 часа ночи, пляж у Приозерска, Ленинградская область.Фото: Cate Archer / «Астро Фото Болото»

Магнитные бури это колебания земного магнитного поля. Их основной причиной учёные считают космические события, происходящие на Солнце — вспышки и иные явления взрывной приводы, приводящие к выбросам вещества в межпланетное пространство. Именно эти массы вещества, проходя расстояние от Солнца до Земли, наносят удар по магнитному полю Земли. Второй причиной бурь являются изменения скорости солнечного ветра — потока плазмы, который обдувает Землю и находится в равновесии с её магнитным полем. Если скорость солнечного ветра меняется, то есть он выходит из равновесия, то с ним теряет устойчивость и магнитное поле Земли. Оно начинает колебаться, что также регистрируется как буря. Как раз сейчас Земля в своём движении по орбите проходит через обширную область возмущённого солнечного ветра со сложной структурой скорости и плотности. Локальные увеличения скорости ветра достигают 700-800 км/сек при средней скорости почти в два раза ниже.

Несмотря на рекордный характер в масштабах года, в абсолютном значении буря является обычной и в десятки раз уступает по мощности рекордным событиям, регистрирующимся иногда в годы активного Солнца.

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