Зарегистрирована крупнейшая магнитная буря с начала года. Ночью в Ленобласти снова сияло небо
Самая крупная с начала года магнитная буря зарегистрирована в ночь с 27 на 28 сентября почти всеми магнитными обсерваториями, работающими на средних и высоких широтах, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Колебания магнитного поля начались ещё за три дня до пика, 24-25 сентября. В возмущённом состоянии магнитное поле Земли провело трое суток до ночи 27-28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза. Это стало рекордным значением с октября 2019 года — именно тогда, 25-26 октября, последний раз регистрировались возмущения сравнимой амплитуды, отмечается в сообщении.
И в ночь на 28 сентября, и сегодня ночью в Ленинградской области наблюдали яркие северные сияния. Фотографии и видео публикует телеграм-канал «Астро Фото Болото».
29.09 Пляж Финский, Приозерск, Ленинградская область.
Cate Archer / «Астро Фото Болото»
Магнитные бури это колебания земного магнитного поля. Их основной причиной учёные считают космические события, происходящие на Солнце — вспышки и иные явления взрывной приводы, приводящие к выбросам вещества в межпланетное пространство. Именно эти массы вещества, проходя расстояние от Солнца до Земли, наносят удар по магнитному полю Земли. Второй причиной бурь являются изменения скорости солнечного ветра — потока плазмы, который обдувает Землю и находится в равновесии с её магнитным полем. Если скорость солнечного ветра меняется, то есть он выходит из равновесия, то с ним теряет устойчивость и магнитное поле Земли. Оно начинает колебаться, что также регистрируется как буря. Как раз сейчас Земля в своём движении по орбите проходит через обширную область возмущённого солнечного ветра со сложной структурой скорости и плотности. Локальные увеличения скорости ветра достигают 700-800 км/сек при средней скорости почти в два раза ниже.
Несмотря на рекордный характер в масштабах года, в абсолютном значении буря является обычной и в десятки раз уступает по мощности рекордным событиям, регистрирующимся иногда в годы активного Солнца.