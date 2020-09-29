Самая крупная с начала года магнитная буря зарегистрирована в ночь с 27 на 28 сентября почти всеми магнитными обсерваториями, работающими на средних и высоких широтах, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Колебания магнитного поля начались ещё за три дня до пика, 24-25 сентября. В возмущённом состоянии магнитное поле Земли провело трое суток до ночи 27-28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза. Это стало рекордным значением с октября 2019 года — именно тогда, 25-26 октября, последний раз регистрировались возмущения сравнимой амплитуды, отмечается в сообщении.