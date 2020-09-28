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28.09.2020 08:25
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Цветы на земле и на небе: под Петербургом охотятся на красоту

Природа продолжает радовать петербуржцев цветами на небе и на земле.

В разгаре сейчас не только бабье лето, но и сезон северных сияний. 28 сентября во Всеволожске было ещё красивее, чем на выходных, рассказывает читатель «Фонтанки» Александр. «Сегодня ночью много кто снимал в разных местах», — отмечает он. В телеграм-канале «Астро Фото Болото» также публикуют фотографию сегодняшнего сияния.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Фото: Ваня / «Астро Фото Болото»

Aurora Borealis активизировалась благодаря повышенной солнечной активности в последние два месяца, отмечают охотники за сиянием. А тёплая погода дарит возможность любоваться летними цветами и бабочками в полях под Петербургом, пишут любители природы в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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