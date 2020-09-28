Природа продолжает радовать петербуржцев цветами на небе и на земле.
В разгаре сейчас не только бабье лето, но и сезон северных сияний. 28 сентября во Всеволожске было ещё красивее, чем на выходных, рассказывает читатель «Фонтанки» Александр. «Сегодня ночью много кто снимал в разных местах», — отмечает он. В телеграм-канале «Астро Фото Болото» также публикуют фотографию сегодняшнего сияния.
Aurora Borealis активизировалась благодаря повышенной солнечной активности в последние два месяца, отмечают охотники за сиянием. А тёплая погода дарит возможность любоваться летними цветами и бабочками в полях под Петербургом, пишут любители природы в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».