«Жара» закончилась, но бабье лето пока не уходит. Петербург прощается с температурными рекордами

Бабье лето в Санкт-Петербурге продолжается, но уже не такое интенсивное, как на прошлой неделе. Температура начинает возвращаться к нормальным для конца сентября значениям.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 сентября в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, юго-восточный умеренный. Ночью было прохладно, 9-11 градусов, днём будет 17-19.

Это близко к рекорду и совершенно точно выше нормы. Максимальная температура в этот день в Петербурге за 57 лет погодных наблюдений составила 20 градусов – в 2006 году. Минимальная – в 1976 году, минус 4, напоминает «Яндекс». Обычно 28 сентября бывает облачно с прояснениями, без осадков, температура за сутки колеблется в пределах от плюс 5 до плюс 13 градусов.