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28.09.2020 07:25
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«Жара» закончилась, но бабье лето пока не уходит. Петербург прощается с температурными рекордами

Бабье лето в Санкт-Петербурге продолжается, но уже не такое интенсивное, как на прошлой неделе. Температура начинает возвращаться к нормальным для конца сентября значениям.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 сентября в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, юго-восточный умеренный. Ночью было прохладно, 9-11 градусов, днём будет 17-19.

Это близко к рекорду и совершенно точно выше нормы. Максимальная температура в этот день в Петербурге за 57 лет погодных наблюдений составила 20 градусов – в 2006 году. Минимальная – в 1976 году, минус 4, напоминает «Яндекс». Обычно 28 сентября бывает облачно с прояснениями, без осадков, температура за сутки колеблется в пределах от плюс 5 до плюс 13 градусов.

Вчера, 27 сентября, Петербург не дотянул до рекорда совсем немного. Как рассказывал «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, максимум составил 21,3 градуса. А в самый жаркий раз, в 1917 году, как писал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, было 21,5.

Завтра будет уже прохладнее, 14-16 градусов, и даже возможны небольшие дожди.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

lamer
Вот самый верный прогноз:
После бабы-лета неминуемо наступит баба-зима.
Александр Капелюхин
Вчера на Фонтанке был супер прогноз: +17 и даже дождь. Передирайте хоть с Яндекса что ли 🙂
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