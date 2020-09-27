В эти выходные некоторым петербуржцам и жителям Ленобласти удалось разглядеть в небе Северное сияние.
Огни Авроры, в частности, запечатлели в ночь на 26 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области.
Сезон красочных переливов в небе под Петербургом открыли ещё в середине сентября.
Как отмечают охотники за Северным сиянием, активная область на солнце в последние два месяца продуцирует сильные магнитные бури, во время которых в полярных широтах Земли возникает северное сияние. Наблюдения в сентябре, близ дня равноденствия, особенно удачны по зрелищности.
Северное сияние — результат столкновения солнечного ветра с атмосферой Земли. Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые оттенки отвечает азот.