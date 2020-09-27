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27.09.2020 10:27
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Огни Авроры раскрасили небо под Петербургом

В эти выходные некоторым петербуржцам и жителям Ленобласти удалось разглядеть в небе Северное сияние.

Огни Авроры, в частности, запечатлели в ночь на 26 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области.

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

Сезон красочных переливов в небе под Петербургом открыли ещё в середине сентября.

Как отмечают охотники за Северным сиянием, активная область на солнце в последние два месяца продуцирует сильные магнитные бури, во время которых в полярных широтах Земли возникает северное сияние. Наблюдения в сентябре, близ дня равноденствия, особенно удачны по зрелищности.

Северное сияние — результат столкновения солнечного ветра с атмосферой Земли. Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые оттенки отвечает азот.

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Комментарии (1)

263681711
26 августа?.. По-свежей бы чего-нибудь. Или редактор из отпуска только?
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