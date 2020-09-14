Сезон открыт. Смотрите таймлапс, запечатлевший северное сияние под Петербургом
Настал сезон небесных огней. Редкое небесное явление наблюдали под Петербургом минувшей ночью. В самом городе увидеть его мешает засветка.
На Финском заливе и на Ладоге, в районе посёлка Пятиречье, 14 сентября сняли на камеру северное сияние. Фотографии и видео публикует телеграм канал «Астро Фото Болото».
Финский залив. Видео @binary_animal из «Астро Фото Болото»
Полярные сияния, или Aurora Borealis, возникают после выброса частиц на Солнце. Их сезоном считается период с осеннего по весеннее равноденствие, то есть с сентября по март. В марте в Ленинградской области северное сияние видели несколько раз.