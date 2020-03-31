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31.03.2020 18:35
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Прекрасное и вечное: под Петербургом наблюдали северное сияние

«Пока весь мир стоит на ушах, вечное остается всё таким же прекрасным», — так комментирует автор фотографии полярного сияния, сделанные 30 марта на озере Большое под Всеволожском в Ленинградской области.

Aurora Borealis украшала небо в последние дни и в соседних Карелии и Финляндии, а также в Мурманской области.

Полярные сияния возникают после выброса частиц на Солнце. Их сезоном считается период с осеннего по весеннее равноденствие, то есть с сентября по март. Сияние часто бывает в марте, например несколько дней назад петербургский фотограф запечатлел его над Ладогой.

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