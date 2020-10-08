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08.10.2020 17:00
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Россиян ждёт долгая магнитная буря. Учёные спрогнозировали самый тяжёлый день

Учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщают, что россиян ждёт пятидневная магнитная буря во второй декаде октября. Информация актуализировалась на официальном сайте 8 октября.

Согласно прогнозу, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится по 24-е число включительно, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29-го числа придет в норму.

Классификация магнитных бурь состоит из пяти уровней — от G1 до G5. Принято считать, что слабая может спровоцировать небольшие сбои в работе энергосистем, повлиять на пути миграций животных и птиц. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

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Комментарии (3)

hedgehog_
угу. может будет а может и не будет. ктож знает что там на солнце происходит
ZapadЭnka
Не только лишь россиян, а всех обитателей Земли затронет данная магнитная буря. Поправьте заголовок, пожалуйста.
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