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22.10.2020 11:55
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Футбольная сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге лучших национальных команд мира

Сборная России по футболу заняла 34-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Это на две позиции ниже по сравнению с сентябрьской версией рейтинга.

В активе российской команды 1480 очков. В октябре национальная команда проиграла Швеции в товарищеском матче (1:2) и сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в групповом этапе Лиги наций.

Первая пятерка лучших сборных мира по-прежнему без изменений: лидирует Бельгия (1765 очков). Далее идут Франция (1752), Бразилия (1725), Англия (1669) и Португалия (1661).

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Комментарии (2)

Wuhan Proletarian
Лучшие это топ-25 рейтинга ФИФА
Павел Михайлов
Зато по зарплатам в первой десятке.
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