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11.10.2020 23:36
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Сборная России упустила победу в матче с Турцией в Лиге наций

Вничью завершился матч третьего тура группового этапа Лиги наций Россия - Турция, который проходил в Москве на «ВТБ Арене» в воскресенье, 11 октября. Команды сыграли со счетом 1:1.

Первым отличился на 28 минуте полузащитник российской сборной Антон Миранчук.

На 62 минуте турецкий полузащитник Кенан Караман сравнял счет.

Россия с 7-ю очками сохранила первое место в группе B3. Следующий матч россияне проведут 14 октября против Венгрии, которая с 6-ю очками занимает вторую строчку.

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