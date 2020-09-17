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17.09.2020 12:53
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Россия поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА, показав лучший рост среди сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных мужских команд. Сборная России поднялась с 38-го места на 32-е — это лучший подъем среди всех команд.

Достигнуть такого результата позволили победы над Сербией и Венгрией в Лиге наций. Десятка лучших ФИФА выглядит следующим образом:

1 (1). Бельгия — 1773 очков;

2 (2). Франция — 1744;

3 (3). Бразилия — 1712;

4 (4). Англия — 1664;

5 (7). Португалия — 1653;

6. (5) Уругвай — 1645;

7. (8) Испания — 1642;

8 (6). Хорватия — 1628;

9. Аргентина — 1623;

10. Колумбия — 1622;

У России 1485 очков.

Ближайшие матчи сборной России пройдут в октябре. 8 октября россияне встречаются со Швецией на выезде для товарищеского матча, а 11 и 14 октября — дома с Турцией и Венгрией в Лиге наций.

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