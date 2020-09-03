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03.09.2020 23:39
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Зенитовцы забили все три гола сборной Сербии за сборную России, а Дзюба догнал Бесчастных

Победой сборной России завершился матч Лиги Наций против Сербии в четверг, 3 сентября, в Москве. Отечественная команда выиграла со счетом 3:1.

У россиян отличились представители ФК "Зенит" Артем Дзюба (48 и 81 минуты матча) и Вячеслав Караваев (69). Автором единственного мяча у Сербии стал Александар Митрович (78).

Теперь у Дзюбы 26 голов в составе национальной команды. Он делит с Владимиром Бесчастных второе место в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю. Лидирует Александр Кержаков (30 мячей).

Следующий матч в Лиге Наций сборная России проведет против Венгрии в Будапеште 6 сентября.

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