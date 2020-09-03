Зенитовцы забили все три гола сборной Сербии за сборную России, а Дзюба догнал Бесчастных
Победой сборной России завершился матч Лиги Наций против Сербии в четверг, 3 сентября, в Москве. Отечественная команда выиграла со счетом 3:1.
У россиян отличились представители ФК "Зенит" Артем Дзюба (48 и 81 минуты матча) и Вячеслав Караваев (69). Автором единственного мяча у Сербии стал Александар Митрович (78).
Теперь у Дзюбы 26 голов в составе национальной команды. Он делит с Владимиром Бесчастных второе место в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю. Лидирует Александр Кержаков (30 мячей).
Следующий матч в Лиге Наций сборная России проведет против Венгрии в Будапеште 6 сентября.