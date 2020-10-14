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14.10.2020 23:41
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Россия сыграла вничью с Венгрией в Лиге наций

Вничью завершился матч 4 тура Лиги наций Россия — Венгрия, проходивший в среду, 14 октября, в Москве. Финальный свисток зафиксировал счет 0:0.

Российская команда продолжает лидировать в своей группе. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 12 ноября на выезде против сборной Молдовы.

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