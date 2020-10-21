На Косыгина починили принявшую удар от «свадебной» «Хендэ» остановку. Несостоявшиеся молодожены в больнице
Устранением последствий ДТП, в котором пострадали жених и невеста, занимаются специалисты в Красногвардейском районе Петербурга. С несостоявшимися молодоженами, которых госпитализировали прямо в нарядах, работают медики.
Судя по фотографиям, которые прислала читательница «Фонтанки», остановку общественного транспорта на проспекте Косыгина, в которую влетела «Хендэ», починили: восстановлен металлический каркас, почти завершена замена перекрытий. Перевернувшийся в результате аварии корейский автомобиль поставили на колеса, пока что он находится рядом с местом ДТП.
В распоряжении редакции также оказался снимок из приемного покоя больницы, куда в свадебных платье и костюме были доставлены пострадавшие. С ними работают медики.
Об аварии у дома № 24 на проспекте Косыгина стало известно около трех дня 21 октября. По предварительной информации, произошло столкновение трех машин: «Лексуса», «Мерседеса» и «Хендэ». Последний в результате происшествия перевернулся, проехался на крыше и влетел в остановку общественного транспорта. Пострадавших среди пешеходов не было, но были среди тех, кто находился в корейском автомобиле. Их состояние оценивается как среднее.
Вскоре появилась информация, что травмы получили жених и невеста, которые ехали в «Хендэ». О подробностях произошедшего «Фонтанке» рассказал их друг и участник ДТП. Дорожная полиция проводит проверку.