Устранением последствий ДТП, в котором пострадали жених и невеста, занимаются специалисты в Красногвардейском районе Петербурга. С несостоявшимися молодоженами, которых госпитализировали прямо в нарядах, работают медики.



Судя по фотографиям, которые прислала читательница «Фонтанки», остановку общественного транспорта на проспекте Косыгина, в которую влетела «Хендэ», починили: восстановлен металлический каркас, почти завершена замена перекрытий. Перевернувшийся в результате аварии корейский автомобиль поставили на колеса, пока что он находится рядом с местом ДТП.