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21.10.2020 18:54
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На Косыгина починили принявшую удар от «свадебной» «Хендэ» остановку. Несостоявшиеся молодожены в больнице

Устранением последствий ДТП, в котором пострадали жених и невеста, занимаются специалисты в Красногвардейском районе Петербурга. С несостоявшимися молодоженами, которых госпитализировали прямо в нарядах, работают медики.

Судя по фотографиям, которые прислала читательница «Фонтанки», остановку общественного транспорта на проспекте Косыгина, в которую влетела «Хендэ», починили: восстановлен металлический каркас, почти завершена замена перекрытий. Перевернувшийся в результате аварии корейский автомобиль поставили на колеса, пока что он находится рядом с местом ДТП.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

В распоряжении редакции также оказался снимок из приемного покоя больницы, куда в свадебных платье и костюме были доставлены пострадавшие. С ними работают медики.

Фото: читатель «Фонтанки»

Об аварии у дома № 24 на проспекте Косыгина стало известно около трех дня 21 октября. По предварительной информации, произошло столкновение трех машин: «Лексуса», «Мерседеса» и «Хендэ». Последний в результате происшествия перевернулся, проехался на крыше и влетел в остановку общественного транспорта. Пострадавших среди пешеходов не было, но были среди тех, кто находился в корейском автомобиле. Их состояние оценивается как среднее.

Вскоре появилась информация, что травмы получили жених и невеста, которые ехали в «Хендэ». О подробностях произошедшего «Фонтанке» рассказал их друг и участник ДТП. Дорожная полиция проводит проверку.

Фото: читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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