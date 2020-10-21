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21.10.2020 15:16
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Два человека получили травмы после того, как автомобиль влетел в остановку на Косыгина. И это не пешеходы

МЧС сообщает о том, что в ДТП на Косыгина пострадали два человека.

По данным пресс-службы, это водитель и пассажир автомобиля «Хендай», который влетел на остановку общественного транспорта.

ДТП произошло в 14:40 в районе дома 24 по проспекту Косыгина. После наезда на остановку машина опрокинулась на крышу. На остановке пострадавших нет.

По словам очевидцев, перед наездом на остановку произошло ДТП, которое откинуло «Хендай» на тротуар.

По данным пресс-службы скорой помощи, два человека в состоянии средней тяжести были госпитализированы с места.

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