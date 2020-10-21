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21.10.2020 15:34
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Влетевший в остановку на Косыгина «Хендэ» не довез жениха и невесту до ЗАГСа

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Новые подробности серьезного ДТП в Красногвардейском районе Петербурга стали известны 21 октября. По данным «Фонтанки», автомобиль «Хендэ» не довез жениха и невесту до ЗАГСа.

Кадр из видео&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/ladozhskaya_drive" data-post-id="-10444_3032224" data-post-click-type="post_owner_link" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">.ιl Ладожская рулит lι. / Красногвардейский р-н</a>&nbsp;/ vk.com/ladozhskaya_drive
Кадр из видео .ιl Ладожская рулит lι. / Красногвардейский р-н / vk.com/ladozhskaya_drive
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Как уточнили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, пострадала пара, которая собиралась официально зарегистрировать отношения, а именно: 27-летняя женщина и 28-летний мужчина. Их везут в Мариинскую больницу. Поврежденную машину убирают с дороги и тротуара.

В ГУ МВД России по городу и области нашему изданию привели подробности случившего у дома №24 на проспекте Косыгина. По предварительной информации, произошло столкновение трех машин: «Лексуса», «Мерседеса» и «Хендэ». Последний в результате происшествия перевернулся, проехался на крыше и влетел в остановку общественного транспорта.

По данным нашего издания, предварительно «Лексус» не предоставил преимущество в движении при выезде со второстепенной дороги и врезался в «Хендэ», который задел «Мерседес», а после уже перевернулся и долетел до остановки.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД добавили, что проводится проверка.

Как сообщалось ранее, «Хендай» влетел в остановку по указанному адресу около трех дня 21 октября. Вскоре стало известно, что пострадавших среди пешеходов нет, но есть среди тех, кто находился в автомобиле — это водитель и пассажир, их состояние оценивается, как среднее.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

Annonym
Я был бы на месте Сотрудников ГИБДД , то Сразу бы проверил Историю сделок по Данному Лексусу , Права и прочие Документы но то насколько они Настоящие и Легально ли Владелец Данного авто их получил .
А также проверил бы то нет ли у него Алкоголя в Крови , ибо вот такие Водилы блатных тачек в Основном и убивают и Калечат простых граждан и отравляют Раньше срока на тот Свет последних настоящих Видевших Блокаду стариков и старушек ...
Olen
Жениху видимо стоит хорошенько подумать :)
Может ну это нафиг, жениться.
После первой попытки хотя бы жив остался.
AP-SPb
Ну видимо не надо было этой паре в ЗАГС...
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