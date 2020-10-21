Влетевший в остановку на Косыгина «Хендэ» не довез жениха и невесту до ЗАГСа
Новые подробности серьезного ДТП в Красногвардейском районе Петербурга стали известны 21 октября. По данным «Фонтанки», автомобиль «Хендэ» не довез жениха и невесту до ЗАГСа.
Как уточнили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, пострадала пара, которая собиралась официально зарегистрировать отношения, а именно: 27-летняя женщина и 28-летний мужчина. Их везут в Мариинскую больницу. Поврежденную машину убирают с дороги и тротуара.
В ГУ МВД России по городу и области нашему изданию привели подробности случившего у дома №24 на проспекте Косыгина. По предварительной информации, произошло столкновение трех машин: «Лексуса», «Мерседеса» и «Хендэ». Последний в результате происшествия перевернулся, проехался на крыше и влетел в остановку общественного транспорта.
По данным нашего издания, предварительно «Лексус» не предоставил преимущество в движении при выезде со второстепенной дороги и врезался в «Хендэ», который задел «Мерседес», а после уже перевернулся и долетел до остановки.
В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД добавили, что проводится проверка.
Как сообщалось ранее, «Хендай» влетел в остановку по указанному адресу около трех дня 21 октября. Вскоре стало известно, что пострадавших среди пешеходов нет, но есть среди тех, кто находился в автомобиле — это водитель и пассажир, их состояние оценивается, как среднее.