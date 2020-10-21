Водитель «Хендэ», которая перевернулась по дороге в ЗАГС, рассказал о ДТП на проспекте Косыгина

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Несостоявшихся из-за ДТП в Красногвардейском районе Петербурга молодоженов везли из Янино в ЗАГС их друзья на «Хендэ». Об аварии, случившейся на проспекте Косыгина, «Фонтанке» рассказал водитель корейского автомобиля Муминджон.

«Лексус» проскочил на красный сигнал светофора и ударил сзади, нас занесло, мы поцарапали «Джип» и перевернулись», — рассказал владелец «Хендэ». По его словам, он и его супруга, а также их друзья, которые планировали стать мужем и женой, ехали в ЗАГС из Янино. «Все хорошо, просто очень испугались», — добавил участник ДТП.



Судя по социальным сетям несостоявшихся молодоженов, невесте Татьяне 37 лет, она приехала в Петербург из Смоленской области. Жених Рахмонали моложе ее на несколько лет, он из Таджикистана.



Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Об аварии у дома № 24 на проспекте Косыгина стало известно около трех дня 21 октября. По предварительной информации, произошло столкновение трех машин: «Лексуса», «Мерседеса» и «Хендэ». Последний в результате происшествия перевернулся, проехался на крыше и влетел в остановку общественного транспорта.

Пострадавших среди пешеходов не было, но были среди тех, кто находился в корейском автомобиле. Их состояние оценивается как среднее.

Вскоре появилась информация, что травмы получили жених и невеста, которые ехали в «Хендэ». Изначально сообщалось, что им до 30 лет. Дорожная полиция проводит проверку.

