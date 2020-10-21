FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 16:56
5
Печать

Водитель «Хендэ», которая перевернулась по дороге в ЗАГС, рассказал о ДТП на проспекте Косыгина

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Несостоявшихся из-за ДТП в Красногвардейском районе Петербурга молодоженов везли из Янино в ЗАГС их друзья на «Хендэ». Об аварии, случившейся на проспекте Косыгина, «Фонтанке» рассказал водитель корейского автомобиля Муминджон.

«Лексус» проскочил на красный сигнал светофора и ударил сзади, нас занесло, мы поцарапали «Джип» и перевернулись», — рассказал владелец «Хендэ». По его словам, он и его супруга, а также их друзья, которые планировали стать мужем и женой, ехали в ЗАГС из Янино. «Все хорошо, просто очень испугались», — добавил участник ДТП.

Судя по социальным сетям несостоявшихся молодоженов, невесте Татьяне 37 лет, она приехала в Петербург из Смоленской области. Жених Рахмонали моложе ее на несколько лет, он из Таджикистана.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Об аварии у дома № 24 на проспекте Косыгина стало известно около трех дня 21 октября. По предварительной информации, произошло столкновение трех машин: «Лексуса», «Мерседеса» и «Хендэ». Последний в результате происшествия перевернулся, проехался на крыше и влетел в остановку общественного транспорта.

Пострадавших среди пешеходов не было, но были среди тех, кто находился в корейском автомобиле. Их состояние оценивается как среднее.

Вскоре появилась информация, что травмы получили жених и невеста, которые ехали в «Хендэ». Изначально сообщалось, что им до 30 лет. Дорожная полиция проводит проверку.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

sektor7
Схема упрощенного получения гражданства РФ в дальнейшем отложено на определённый срок.
Поправятся молодожёны и поедут в загс.
Она за деньгами, он за документами.
Схема сейчас полётная действует повсеместно. Важно соблюсти признаки не фиктивности заключаемого брака и вида совместного проживания.
Znatok78
Таджик и чернилка - они, если честно, не пара, не пара, не пара (с)
kоt-obormot
Как эти мумиджоны надоели на дорогах.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний