Пашинян призвал армянский народ взять оружие и бороться с Азербайджаном

«Наши дальнейшие действия — это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения», — заявил Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта, передает 21 октября Интерфакс.

Премьер-министр Армении отметил, что Азербайджан не согласен ни на какие условия, кроме капитуляции Карабаха, «а это вы понимаете, что означает».

Ранее Пашинян заявил, что в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха нет дипломатических решений.

Несмотря на это, сегодня президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель на встречу с представителями НАТО и ЕС для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе, пока главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана обсуждали конфликт в Москве.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.