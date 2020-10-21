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21.10.2020 17:36
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Пашинян призвал армянский народ взять оружие и бороться с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта, передает 21 октября Интерфакс.

«Наши дальнейшие действия — это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения», — заявил Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Армении отметил, что Азербайджан не согласен ни на какие условия, кроме капитуляции Карабаха, «а это вы понимаете, что означает».

Ранее Пашинян заявил, что в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха нет дипломатических решений.

Несмотря на это, сегодня президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель на встречу с представителями НАТО и ЕС для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе, пока главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана обсуждали конфликт в Москве.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (5)

ZAP
Пашиняна в окопы!!!!
PUPSIK
Вот придурок-то! Не жалеют людей национальные лидеры. Всех готовы принести в жертву собственным амбициям!
Karl_Ivanovich
Этой "истории" уже сто лет - юбилей:
Карабах делили ещё в ходе Армяно-азербайджанской войны 1918-1920 годов. В январе 1919 британское командование на Кавказе объявило, что Карабах и Зангезур признается под временным азербайджанским командованием до решения Парижской Мирной Конференции. По армяно-азербайджанскому договору 22 августа 1919 Карабаху предоставлялась территориальная автономия, а местным армянам культурная автономия. В начале 1920 на Парижской Мирной Конференции, Карабах был признан за Азербайджаном. После советизации Армении и Азербайджана, решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 г. было решено Нагорный Карабах оставить в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной автономии.
Британцы мастера таких разделений территорий: Индию и Пакистан так же удачно разделили - всё ещё воюют...
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