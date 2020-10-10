Режим прекращения огня в Карабахе не продержался и часа. Стороны заявляют о взаимных обстрелах
В зоне карабахского конфликта вступил в силу режим прекращения огня утром 10 октября, чтобы обменяться пленными и убитыми. Меньше чем через час снова началась стрельба.
Прекратить обстрелы лидеры Азербайджана и Армении согласились накануне на встрече в Москве, к этому в том числе призвал Владимир Путин. Переговоры с главами МИД велись весь день и закончились уже после полуночи.
Перемирие должно было стартовать в 11 утра по Москве. Уже в 11:08 Ереван заявил, что азербайджанские ВС обстреляли село Арцваник и его окрестности, где в результате удара боевого беспилотника есть жертва.
Еще через полчаса в Баку сообщили об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.