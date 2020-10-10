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10.10.2020 12:04
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Режим прекращения огня в Карабахе не продержался и часа. Стороны заявляют о взаимных обстрелах

В зоне карабахского конфликта вступил в силу режим прекращения огня утром 10 октября, чтобы обменяться пленными и убитыми. Меньше чем через час снова началась стрельба.

Прекратить обстрелы лидеры Азербайджана и Армении согласились накануне на встрече в Москве, к этому в том числе призвал Владимир Путин. Переговоры с главами МИД велись весь день и закончились уже после полуночи.

Перемирие должно было стартовать в 11 утра по Москве. Уже в 11:08 Ереван заявил, что азербайджанские ВС обстреляли село Арцваник и его окрестности, где в результате удара боевого беспилотника есть жертва.

Еще через полчаса в Баку сообщили об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (12)

Antipode
Трудно поддерживать влияние на постсоветском пространстве без создания позитивного образа России. Россияне должны сами реорганизовать свою страну выбрав достойных людей и защитить свой выбор. Без этого даже близкие союзники, такие как Белоруссия и Армения будут с надеждой смотреть на запад.
Norge
Эрдоган собиратель земель оттоманской порты. Пашинян большой американский друг. Алиев ещё не понял, что в начале "один народ - два государства", а в конце "одно государство - два народа".
260624271
Раньше не понимал великую стратегию России - продавать оружие обоим этим странам. А теперь согласен - да пусть эти придурки самоуничтожатся! Ведь и те, и другие (судя по официальным заявлениям представителей этих стран) мозгами и моралью не укомплектованы.
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