Режим прекращения огня в Карабахе не продержался и часа. Стороны заявляют о взаимных обстрелах

В зоне карабахского конфликта вступил в силу режим прекращения огня утром 10 октября, чтобы обменяться пленными и убитыми. Меньше чем через час снова началась стрельба.



Прекратить обстрелы лидеры Азербайджана и Армении согласились накануне на встрече в Москве, к этому в том числе призвал Владимир Путин. Переговоры с главами МИД велись весь день и закончились уже после полуночи.



Перемирие должно было стартовать в 11 утра по Москве. Уже в 11:08 Ереван заявил, что азербайджанские ВС обстреляли село Арцваник и его окрестности, где в результате удара боевого беспилотника есть жертва.

