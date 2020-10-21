Пашинян, несмотря на переговоры дипломатов и главы Армении с другими странами, заявил, что дипломатического решения конфликта в Карабахе нет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент военный конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения, пишет 21 октября ТАСС.
Одновременно с этим Пашинян отметил, что республика чувствует «союзническую поддержку России как стратегического партнера».
При этом 21 октября президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель на встречу с представителями НАТО и ЕС для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.
Также глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыли сегодня в Москву для обсуждения карабахского вопроса с российской стороной.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.