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21.10.2020 16:22
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Пашинян, несмотря на переговоры дипломатов и главы Армении с другими странами, заявил, что дипломатического решения конфликта в Карабахе нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент военный конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения, пишет 21 октября ТАСС.

Одновременно с этим Пашинян отметил, что республика чувствует «союзническую поддержку России как стратегического партнера».

При этом 21 октября президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель на встречу с представителями НАТО и ЕС для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.

Также глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыли сегодня в Москву для обсуждения карабахского вопроса с российской стороной.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (2)

PUPSIK
Придурок, одно слово!
DEMOMON
Странный он какой-то. У него люди гибнут, почём зря, а он...
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