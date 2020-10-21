Пашинян, несмотря на переговоры дипломатов и главы Армении с другими странами, заявил, что дипломатического решения конфликта в Карабахе нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент военный конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения, пишет 21 октября ТАСС.

Одновременно с этим Пашинян отметил, что республика чувствует «союзническую поддержку России как стратегического партнера».

При этом 21 октября президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель на встречу с представителями НАТО и ЕС для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.

Также глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыли сегодня в Москву для обсуждения карабахского вопроса с российской стороной.