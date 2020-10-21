Министр иностранных дел Азербайджана прилетел в Москву

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана находится в Москве, о деталях его визита почти ничего не сообщается

«Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов прибыл с рабочим визитом в Москву с целью проведения консультаций с российской стороной», — сообщает МИД республики 21 октября.

Российский МИД пока о визите Байрамова не сообщает, но очевидно, что темой консультаций станет военный конфликт в Нагорном Карабахе, который возобновился в конце сентября.

Ранее в российскую столицу прибыл и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

