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21.10.2020 11:32
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Министр иностранных дел Азербайджана прилетел в Москву

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана находится в Москве, о деталях его визита почти ничего не сообщается

«Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов прибыл с рабочим визитом в Москву с целью проведения консультаций с российской стороной», — сообщает МИД республики 21 октября.

Российский МИД пока о визите Байрамова не сообщает, но очевидно, что темой консультаций станет военный конфликт в Нагорном Карабахе, который возобновился в конце сентября.

Ранее в российскую столицу прибыл и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

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