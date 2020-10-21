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21.10.2020 16:39
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Российские истребители перехватили два стратегических бомбардировщика США над Беринговым морем

Истребители Су-35 и МиГ-31 были подняты в воздух для препятствования нарушения воздушного пространства России двумя стратегическими бомбардировщиками B-1В ВВС США над Беринговым морем. Об этом 21 октября сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО входит в Минобороны России).

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — заявили российские военные.

Экипажи российских истребителей не допустили нарушения госграницы РФ, сопроводив американские бомбардировщики от воздушного пространства России, после чего вернулись на аэродром базирования.

В ЦУО отмечают, что полет российских ВВС «проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Напомним, накануне, 20 октября, несколько самолетов ВВС США перехватили два стратегических бомбардировщика Ту-95 России, которые вместе с истребителями направлялись к Аляске. Видео с американским сопровождением российских самолетов опубликовало Минобороны РФ.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Такое ощущение, что американские военные посчитали нужным подсобить своим коллегам, изобразить угрозу, успешно отраженную, в целях обозначения важности и нужности службы коллег, чтобы не допустить урезания военных расходов в России и сокращения должностей.
Впрочем, понятно. Если в России начнётся подобное, то потом и в Штатах могут поднять головы борцы с милитаризмом.
И, вообще, не очень хорошо живётся военным при отсутствии сильного вероятного/условного противника!
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