Российские истребители перехватили два стратегических бомбардировщика США над Беринговым морем
Истребители Су-35 и МиГ-31 были подняты в воздух для препятствования нарушения воздушного пространства России двумя стратегическими бомбардировщиками B-1В ВВС США над Беринговым морем. Об этом 21 октября сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО входит в Минобороны России).
#Footage Russian MiG-31 and Su-35 aircraft of the #EasternMD air defence on-duty forces escorted two @usairforce's #B1BLancer strategic bombers over the Sea of Bering https://t.co/fb2KCHmYfO #ArmyRussia #Interceprion #AirPatrol @RusEmbUSA pic.twitter.com/w7RoFqL4Gj— Минобороны России (@mod_russia) October 21, 2020
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — заявили российские военные.
Экипажи российских истребителей не допустили нарушения госграницы РФ, сопроводив американские бомбардировщики от воздушного пространства России, после чего вернулись на аэродром базирования.
В ЦУО отмечают, что полет российских ВВС «проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
Напомним, накануне, 20 октября, несколько самолетов ВВС США перехватили два стратегических бомбардировщика Ту-95 России, которые вместе с истребителями направлялись к Аляске. Видео с американским сопровождением российских самолетов опубликовало Минобороны РФ.