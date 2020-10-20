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20.10.2020 16:40
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Минобороны России показало видео с «сопровождением» американскими истребителями-невидимками стратегических бомбардировщиков Ту-95, летевших к Аляске

Минобороны РФ показало видео 12 часового полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые 19 октября направлялись к Аляске, но были перехвачены ВВС США.

В сообщении военного ведомства РФ уточняется, что бомбардировщики пролетели над несколькими северными морями. На протяжении полета двух Ту-95 их сопровождали Су-35°С ВКС России, МиГ-31 ВМФ России, а также несколько истребителей F-22 ВВС США.

Ранее о приближении военных самолетов РФ к границе США сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

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Комментарии (5)

Piter4452
Всё врут, ну как можно показать истребитель-невидимку.
kоt-obormot
Может, мы обидели кого-то зря,
Сбросив сотню лишних мегатонн,
Но кипит песок и плавится земля,
Там, где красовался Пентагон.©
yaprotiv
вот он предмет гордости Мин обороны. Чужой перехват.
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