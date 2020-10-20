Минобороны России показало видео с «сопровождением» американскими истребителями-невидимками стратегических бомбардировщиков Ту-95, летевших к Аляске
Минобороны РФ показало видео 12 часового полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые 19 октября направлялись к Аляске, но были перехвачены ВВС США.
В сообщении военного ведомства РФ уточняется, что бомбардировщики пролетели над несколькими северными морями. На протяжении полета двух Ту-95 их сопровождали Су-35°С ВКС России, МиГ-31 ВМФ России, а также несколько истребителей F-22 ВВС США.
Ранее о приближении военных самолетов РФ к границе США сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).