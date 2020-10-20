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20.10.2020 11:58
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Российские бомбардировщики и истребители держали курс на Аляску, но их перехватили ВВС США

Два стратегических бомбардировщика России Ту-95МС в сопровождении двух истребителей Су-35°С, направляющихся к Аляске, были перехвачены истребителем США, сообщило 20 октября Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в своем аккаунте в Twitter.

Перехват российских ВВС вечером 19 октября провел многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor при поддержке радиолокационного борта E-3A Sentry и самолета-заправщика КС-135 Stratotanker. После перехвата российские военные самолеты успешно вернулись в аэропорты базирования.

NORAD также заявили, что обнаружили российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, поддерживающий перехваченные самолеты РФ и летавший в пределах американских ПВО на протяжении 1,5 часов. Этот борт подошел к границам Аляски на 30 морских миль.

Американское ведомство отмечает, что все российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное пространство США и Канады.

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Комментарии (11)

kоt-obormot
Медленно ракеты уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя Америку немного жаль,
У Европы это впереди.

Ядерный фугас летит, качается,
От него хорошего не жди,
Даже если в землю закопаешься,
От волны ударной не уйти.©
VF812
Пряма ужЫсЬ какой!
Bobr Dobr
Фонтанка, для СМИ с господдержкой более чем странный заголовок.
Ведь сказано. Совершали полет в международном воздушном пространстве.
Или кликабильность важнее смысла???
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