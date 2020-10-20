Российские бомбардировщики и истребители держали курс на Аляску, но их перехватили ВВС США
Два стратегических бомбардировщика России Ту-95МС в сопровождении двух истребителей Су-35°С, направляющихся к Аляске, были перехвачены истребителем США, сообщило 20 октября Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в своем аккаунте в Twitter.
North American Aerospace Defense Command F-22 fighter aircraft, supported by E-3 airborne warning and control system and KC-135 refueler aircraft, intercepted two Russian Tu-95 bombers escorted by two Su-35 fighter aircraft late Monday evening. #WeHaveTheWatch @usairforce pic.twitter.com/bi6Eh3SxlW— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) October 20, 2020
Перехват российских ВВС вечером 19 октября провел многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor при поддержке радиолокационного борта E-3A Sentry и самолета-заправщика КС-135 Stratotanker. После перехвата российские военные самолеты успешно вернулись в аэропорты базирования.
NORAD также заявили, что обнаружили российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, поддерживающий перехваченные самолеты РФ и летавший в пределах американских ПВО на протяжении 1,5 часов. Этот борт подошел к границам Аляски на 30 морских миль.
Американское ведомство отмечает, что все российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное пространство США и Канады.