ЗакС направит Беглову повторный запрос по «дому-гробу» на Карповке

Заксобрание Петербурга направит губернатору Александру Беглову повторный запрос по ситуации со строительством жилого комплекса Meltzer Hall на месте дореволюционной мебельно-столярной мастерской Ф. А. Мельцера на набережной реки Карповки. Документ утвердили на заседании 21 октября большинством голосов. Идею запроса донес до депутатов спикер Вячеслав Макаров.
В запросе фракции «Единой России» в парламенте отмечено, что разрешение на строительство ЖК на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки было выдано в апреле 2016 года, тогда как правила землепользования и застройки, которые определяют предельные параметры строительства, были утверждены позднее.
Народные избранники усомнились в обоснованности продления в 2019 году разрешения на строительство без оценки проектной документации ЖК в части соответствия ПЗЗ.
Кроме того, депутаты обратили внимание, что участок под строительство располагается в зоне влияния перегона метрополитена «Черная речка» — «Петроградская». Генподрядчик, по данным авторов запроса, согласовал только обследование участка, но не сам проект.
«Представьте, что будет, если в сложных грунтах будут вбивать сваи прямо над туннелями метро. Законность таких работ нужно проверять в том числе и транспортной прокуратуре», - задался вопросом спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.
Губернатору предстоит ответить на вопрос, считает ли он продление разрешений на строительство без повторной оценки проектной документации отвечающим принципам эффективности и считает ли градоначальник целесообразным изменить порядок продления разрешений. Также ЗакС поинтересовался, согласовал ли метрополитен строительные работы.
Первый запрос Заксобрание направило Беглову еще 23 сентября, однако ответ парламент не удовлетворил.
Напомним, летом 2020 года на объект вышел застройщик ООО «ПетроЦентр». Глава архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, который ранее был генпроектировщиком проекта, высказывал опасения за состояние соседней исторической жилой застройки.