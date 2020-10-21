ЗакС направит Беглову повторный запрос по «дому-гробу» на Карповке

В запросе фракции «Единой России» в парламенте отмечено, что разрешение на строительство ЖК на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки было выдано в апреле 2016 года, тогда как правила землепользования и застройки, которые определяют предельные параметры строительства, были утверждены позднее.

Заксобрание Петербурга направит губернатору Александру Беглову повторный запрос по ситуации со строительством жилого комплекса Meltzer Hall на месте дореволюционной мебельно-столярной мастерской Ф. А. Мельцера на набережной реки Карповки. Документ утвердили на заседании 21 октября большинством голосов. Идею запроса донес до депутатов спикер Вячеслав Макаров.

Народные избранники усомнились в обоснованности продления в 2019 году разрешения на строительство без оценки проектной документации ЖК в части соответствия ПЗЗ.

Кроме того, депутаты обратили внимание, что участок под строительство располагается в зоне влияния перегона метрополитена «Черная речка» — «Петроградская». Генподрядчик, по данным авторов запроса, согласовал только обследование участка, но не сам проект.

«Представьте, что будет, если в сложных грунтах будут вбивать сваи прямо над туннелями метро. Законность таких работ нужно проверять в том числе и транспортной прокуратуре», - задался вопросом спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Губернатору предстоит ответить на вопрос, считает ли он продление разрешений на строительство без повторной оценки проектной документации отвечающим принципам эффективности и считает ли градоначальник целесообразным изменить порядок продления разрешений. Также ЗакС поинтересовался, согласовал ли метрополитен строительные работы.

Первый запрос Заксобрание направило Беглову еще 23 сентября, однако ответ парламент не удовлетворил.