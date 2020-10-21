За сутки в Петербурге зафиксировали почти полсотни коронавирусных смертей

В смертельную статистику по Петербургу на утро 21 октября внесли еще 49 случаев гибели от коронавируса. Всего в стране добавилось 317 ковидных смертей.



По свежим данным оперативного штаба, в Северной столице с начала пандемии умерли 3509 человек, из них 49 попали в списки сегодня. Прирост составил 11 человек, накануне в ковидные были записаны 38 смертей.

По стране прирост — 317 человек. Всего умерших от коронавируса в России — 24 952.

Заболеваемость несколько спала, суточный прирост в Петербурге — 684. При этом выздоровевших за сутки — 343. В очередной раз соотношение этих цифр делится поровну плюс один. Почему статистика выглядит именно так, в Смольном пока ответить не смогли.