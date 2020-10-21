FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 10:41
10
Печать

За сутки в Петербурге зафиксировали почти полсотни коронавирусных смертей

В смертельную статистику по Петербургу на утро 21 октября внесли еще 49 случаев гибели от коронавируса. Всего в стране добавилось 317 ковидных смертей.

По свежим данным оперативного штаба, в Северной столице с начала пандемии умерли 3509 человек, из них 49 попали в списки сегодня. Прирост составил 11 человек, накануне в ковидные были записаны 38 смертей.

По стране прирост — 317 человек. Всего умерших от коронавируса в России — 24 952.

Заболеваемость несколько спала, суточный прирост в Петербурге — 684. При этом выздоровевших за сутки — 343. В очередной раз соотношение этих цифр делится поровну плюс один. Почему статистика выглядит именно так, в Смольном пока ответить не смогли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

kon8737
В чем бред?
Дмитрий.Хилл
Давайте вы уже начнете статистику сообщать и в относительных, и в абсолютных цифрах. А то в итоге, как выяснилось, официальных умерших за пандемию в Питере всего лишь на 10% больше, чем за тот же период 2019 года и на 20% МЕНЬШЕ, чем, например, в 2017 году. То есть по сути из-за 300 смертей в пятимиллионном городе, которые не превышают среднегодовую смертность последних трех лет, обрушили экономику и всех заперли по домам. Хотя ковидоадепты скажут, что официальная статистика врет и ночью тайком мешками трупы вывозят за Питер сотнями и сжигают в оврагах видимо.
doorbal_
На плато надо выйти к началу ноября!
Вот и выходим! Видите - ограничительные меры действуют! И не важно что маски не надевают в транспорте. Меры то действуют. ждём третью волну в январе, четвёртую в апреле, пятую к сентябрю etc...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний