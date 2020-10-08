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08.10.2020 16:45
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В комитете по здравоохранению рассказали, почему в Петербурге количество выздоровевших за сутки зачастую вдвое меньше новых случаев

Заболевших в Петербурге регистрируют быстрее, чем фиксируют выздоровевших. Так на вопрос «Фонтанки» о том, почему на протяжении долгого времени в городе количество выздоровевших за сутки равняется половине новых выявленных случаев, ответил первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Во время посещения госпиталя в Ленэкспо 8 октября он сообщил, что выписаться из стационара пациент может с одним отрицательным тестом, но это не значит, что его можно признать выздоровевшим. Чтобы говорить о выздоровлении, человеку нужно получить два отрицательных теста. После этого его должны исключить из системы Минздрава, где учитываются все пациенты.

«Когда я его выписал у себя, это ещё не значит, что он поправился. Вот когда его выпишут из поликлиники, понаблюдают, он получит отрицательный результат ПЦР и его спишут, тогда все. Поэтому количество выздоровевших у нас отстаёт. Заболевших мы быстрее регистрируем», — сказал Сарана.

По его словам, стационары работают с большой нагрузкой и по документам могут не списать кого-то вовремя.

По данным первого зампредседателя комитета, вчера, 7 октября, стационары города выписали 270 пациентов. При этом оперативный штаб сообщил 8 октября о 231 выздоровевшем за сутки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Cashmare
то ли не понял, в чем подвох вопроса, то ли прикидывается дуриком
hedgehog_
т.е. сказать правду, что цифирки вранье, он баицца. и несет какой-то бред непонятно о чем. ну это нормально
Nemcoff
Бред какой-то. Получается людей фактически выздоравливает больше, чем врачи могут или хотят выписать.
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