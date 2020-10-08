В комитете по здравоохранению рассказали, почему в Петербурге количество выздоровевших за сутки зачастую вдвое меньше новых случаев
Заболевших в Петербурге регистрируют быстрее, чем фиксируют выздоровевших. Так на вопрос «Фонтанки» о том, почему на протяжении долгого времени в городе количество выздоровевших за сутки равняется половине новых выявленных случаев, ответил первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Во время посещения госпиталя в Ленэкспо 8 октября он сообщил, что выписаться из стационара пациент может с одним отрицательным тестом, но это не значит, что его можно признать выздоровевшим. Чтобы говорить о выздоровлении, человеку нужно получить два отрицательных теста. После этого его должны исключить из системы Минздрава, где учитываются все пациенты.
«Когда я его выписал у себя, это ещё не значит, что он поправился. Вот когда его выпишут из поликлиники, понаблюдают, он получит отрицательный результат ПЦР и его спишут, тогда все. Поэтому количество выздоровевших у нас отстаёт. Заболевших мы быстрее регистрируем», — сказал Сарана.
По его словам, стационары работают с большой нагрузкой и по документам могут не списать кого-то вовремя.
По данным первого зампредседателя комитета, вчера, 7 октября, стационары города выписали 270 пациентов. При этом оперативный штаб сообщил 8 октября о 231 выздоровевшем за сутки.