В комитете по здравоохранению рассказали, почему в Петербурге количество выздоровевших за сутки зачастую вдвое меньше новых случаев

Заболевших в Петербурге регистрируют быстрее, чем фиксируют выздоровевших. Так на вопрос «Фонтанки» о том, почему на протяжении долгого времени в городе количество выздоровевших за сутки равняется половине новых выявленных случаев, ответил первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



Во время посещения госпиталя в Ленэкспо 8 октября он сообщил, что выписаться из стационара пациент может с одним отрицательным тестом, но это не значит, что его можно признать выздоровевшим. Чтобы говорить о выздоровлении, человеку нужно получить два отрицательных теста. После этого его должны исключить из системы Минздрава, где учитываются все пациенты.