Не продержались и ночи. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима гуманитарного прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились накануне. Об этом в ночь на 18 октября представители сторон сообщили в Facebook.
Минобороны Азербайджана рассказало на своей странице в Facebook о ночных обстрелах окрестностей города Джебраил. «Несмотря на объявление нового режима гуманитарного прекращения огня с 00:00 часов 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение», — говорится в сообщении ведомства.
Спустя несколько часов об артиллерийском обстреле со стороны Баку этой ночью написал представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. «Противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45», — сообщил он на своей странице в соцсети.
Напомним, Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе накануне. Оно должно было начаться в 00:00 18 октября.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.