Не продержались и ночи. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима гуманитарного прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились накануне. Об этом в ночь на 18 октября представители сторон сообщили в Facebook.

Минобороны Азербайджана рассказало на своей странице в Facebook о ночных обстрелах окрестностей города Джебраил. «Несмотря на объявление нового режима гуманитарного прекращения огня с 00:00 часов 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение», — говорится в сообщении ведомства.