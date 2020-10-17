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17.10.2020 15:47
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После визита Милонова в Карабах Азербайджан направил ноту в российский МИД

Посольство Азербайджана направило ноту в МИД России после визита депутата Госдумы Виталия Милонова в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, передает 17 октября РИА Новости.

«В связи с незаконным визитом депутата Государственной думы ФС РФ Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории, в нарушение международно признанных границ Азербайджана, посольством Азербайджанской Республики в РФ была направлена нота протеста в Министерство иностранных дел РФ», — цитирует агентство сообщение посольства Азербайджана.

В посольстве возмущены тем, что депутат «провел встречу с так называемым главой сепаратистского режима и сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана».

16 октября Милонов рассказал о своём посещении Нагорно-Карабахской республики, используя такие слова, как «азербайджанское полчище бармалеев-игиловцев». (ИГИЛ запрещена в РФ как террористическая организация. — Прим. ред.) Сам он заявил агентству, что посетил Нагорный Карабах в гуманитарных целях. После этого МИД Азербайджана закрыл депутату въезд в страну.

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Комментарии (1)

perfect
СИдел бы дома, да не вылезал никуда. Итак вообще непонятный для общества клоун. Так еще и лезет куда не надо. Считаю, что надо наказать, отобрать мандат!
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