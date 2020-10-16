Милонов успел встретиться с главой республики Араиком Арутюняном и попозировать на фоне развалин в подвергшемся авиаудару Степанакерте . «Особенно удивительно наличие израильских беспилотников у протурецкого азербайджанского полчища бармалеев-игиловцев ( ИГИЛ запрещена в РФ как террористическая организация. — Прим. ред. )», — отмечает депутат.

В следующем посте в «Инстаграме» он выразил надежду на то, что мирное небо Карабаха будет надёжно защищено от агрессии и «никакие турецкие БПЛА более не унесут жизни». «Земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ», — уверен Виталий Милонов.

В начале октября Карабах посещала певица Юлия Чичерина. Во время поездки в Степанакерт она вместе с мужем и группой «добровольцев» попала под обстрел.