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Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 16:48
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«Земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ». Милонов сфотографировался на фоне развалин Степанакерта

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику и поделился первыми впечатлениями в своих социальных сетях 16 октября.

Милонов успел встретиться с главой республики Араиком Арутюняном и попозировать на фоне развалин в подвергшемся авиаудару Степанакерте. «Особенно удивительно наличие израильских беспилотников у протурецкого азербайджанского полчища бармалеев-игиловцев (ИГИЛ запрещена в РФ как террористическая организация. — Прим. ред.)», — отмечает депутат.

В следующем посте в «Инстаграме» он выразил надежду на то, что мирное небо Карабаха будет надёжно защищено от агрессии и «никакие турецкие БПЛА более не унесут жизни». «Земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ», — уверен Виталий Милонов.

В начале октября Карабах посещала певица Юлия Чичерина. Во время поездки в Степанакерт она вместе с мужем и группой «добровольцев» попала под обстрел.

Режим прекращения огня на территории непризнанной Республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (12)

COVID-2036
это ж вроде муниципиальный депутат? ему же положено заниматься ремонтом скамеек вокруг парадных и согласовывать установку переносных туалетных кабинок вокруг метро, короче, решать насущные проблемы округа... а он куда лезет, опять в какую-то гваделупу? по мне так, что одни бармалеи, что вторые, никакой разницы. чей там кабарах -монописуально... в 90х русских с одинаковым энтузиазмом вышвыривали из своих независимых республик. а этот муниципальный наполеончик чего хочет то?
***_555
ГД осудит Турцию официально или так и будет повякивать силами фриков?
BrotherRabbit
Фотографироваться на фоне развалин от бомбардировок - весьма сомнительное увлечение. Вызывает сомнения в умственных способностях фотографирующегося.
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