«Земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ». Милонов сфотографировался на фоне развалин Степанакерта
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику и поделился первыми впечатлениями в своих социальных сетях 16 октября.
Милонов успел встретиться с главой республики Араиком Арутюняном и попозировать на фоне развалин в подвергшемся авиаудару Степанакерте. «Особенно удивительно наличие израильских беспилотников у протурецкого азербайджанского полчища бармалеев-игиловцев (ИГИЛ запрещена в РФ как террористическая организация. — Прим. ред.)», — отмечает депутат.
В следующем посте в «Инстаграме» он выразил надежду на то, что мирное небо Карабаха будет надёжно защищено от агрессии и «никакие турецкие БПЛА более не унесут жизни». «Земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ», — уверен Виталий Милонов.
В начале октября Карабах посещала певица Юлия Чичерина. Во время поездки в Степанакерт она вместе с мужем и группой «добровольцев» попала под обстрел.
Режим прекращения огня на территории непризнанной Республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.