Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Об этом 2 октября сообщил журналист «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.
«Созвонились с певицей Юлей Чичериной. Она с мужем сейчас попала под обстрел на пути к Степанакерту. Сейчас они прячутся в укрытии за 40 км от столицы Карабаха», — написал Коц.
По информации Telegram-канала «Подъем», певица не получила ранений. Об этом сообщил ее муж Сухраб. Он отметил, что их группа еще не выбралась из зоны поражения. По его словам, они отправились туда, чтобы «поддержать, добровольцами».
Ранее Чичерина неоднократно посещала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) с концертами и гуманитарной помощью после начавшегося там военного конфликта, а также записывала и выпускала посвященные этой теме песни. У нее есть награды ЛНР и прописка в Луганске.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.