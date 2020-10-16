МИД Азербайджана закрыл депутату Милонову въезд в страну

Этот незаконный визит, который произошел в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддержал так называемый режим на оккупированных территориях Азербайджана, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне.

«Мы решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, члена Государственной Думы Российской Федерации от правящей партии «Единая Россия», в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики.

Азербайджан включил в черный список депутата Госдумы ФС РФ Виталия Милонова за несогласованный с Баку визит в Карабах, сообщает вечером 16 октября пресс-служба МИД Азербайджана.

Такой безответственный шаг депутата Государственной Думы не соответствует официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики.



Имя Виталия Милонова добавлено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий страны в нарушение соответствующего законодательства Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении МИДа.



Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику и поделился первыми впечатлениями в своих социальных сетях 16 октября.

Милонов успел встретиться с главой республики Араиком Арутюняном и попозировать на фоне развалин в подвергшемся авиаудару Степанакерте. «Особенно удивительно наличие израильских беспилотников у протурецкого азербайджанского полчища бармалеев-игиловцев (ИГИЛ запрещена в РФ как террористическая организация. — Прим. ред.)», — отмечает депутат.

Баку в 2013 году обнародовал черный список иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.