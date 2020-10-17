Азербайджан заявил о сбитом самолете противника и о 13 погибших в Гянджи. Армения опровергает

«Заявление МО Азербайджана о том, что 17 октября якобы они сбили принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, является очередной дезинформацией», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«17 октября около 11:11 самолет Су-25 противника был уничтожен метким огнем наших подразделений ПВО», — сообщили в минобороны Азербайджана. Примерно через час сторона противника опровергла эту информацию.

Министерство обороны Азербайджана 17 октября заявило об уничтожении самолета Су-25 ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе. В Ереване назвали это сообщение «очередной дезинформацией».

Кроме того, в Баку заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. В МЧС Азербайджана РИА Новости заявили, что в Гянджи погибли 13 человек. «Спасатели извлекли из-под завалов тела 13 человек. Ранены 52 человека», — цитирует агентство МЧС. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию об обстрелах.

Обострение конфликта Азербайджана и Армении вокруг Карабаха продолжается уже двадцать дней. По данным генпрокуратуры Азербайджана, за это время число погибших мирных жителей страны достигло 60 человек, раненых — 270 человек, а разрушенных домов — 1704 штуки. Не пригодными для жилья стали 90 многоквартирных домов, также в непригодное состояние пришли 327 гражданских объектов.