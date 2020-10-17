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17.10.2020 00:05
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Военные Армении заявили об азербайджанских беспилотниках в небе страны

Военные Армении зафиксировали в воздушном пространстве страны азербайджанские беспилотники, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

"В воздушном пространстве Армении обнаружены беспилотники противника. Предпринимаются соответствующие меры", - написала Степанян.

Бои между Арменией и Азербайджаном с применением тяжёлых видов вооружений и авиации за контроль над Нагорным Карабахом начались 27 сентября. 10 октября в Москве было заключено перемирие, которые сразу было нарушено.

На этом фоне в среду, 14 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские наблюдатели должны присутствовать в Карабахе.

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