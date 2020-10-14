Лавров: Российские наблюдатели должны присутствовать в Карабахе, но решение за сторонами конфликта

«И [в Карабахе] развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий. <...> Мы считаем совершенно правильным, если бы это были нашли военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами. Безусловно, мы исходим из того, что в Ереване и Баку будут приняты во внимание наши союзнические отношения», — заявил 14 октября в интервью российским радиостанциям Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России рассказал о позиции РФ по поводу конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах.

По его словам, Москва уже уведомила Армению и Азербайджан о необходимости встреч по линии министерств обороны, чтобы выработать «механизмы верификации перемирия». Российский МИД уверен, что политическое урегулирование конфликта возможно.

Лавров также прокомментировал влияние Турции на карабахский кризис и подчеркнул, что российская сторона не называла Анкару стратегическим союзником. При этом глава МВД заметил, что иногда у России и Турции возникает партнерство, например в Сирии.