Адвокат заявил, что следователи отказались возбуждать дело по факту смерти Тесака

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, больше известного по прозвищу Тесак. Об этом ТАСС 16 октября сообщил адвокат Алексей Михальчик.



«Мы пока не получили официальный отказ, но сегодня был последний день, отпущенный законом на рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела, и источник в челябинском следствии сообщил мне, что следователь вынес отказ», — заявил Михальчик.



Адвокат предположил, что постановление следователя отменит прокуратура, и у СК будет еще 30 дней для рассмотрения вопроса о возбуждении дела.

