Адвокат заявил, что следователи отказались возбуждать дело по факту смерти Тесака
Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, больше известного по прозвищу Тесак. Об этом ТАСС 16 октября сообщил адвокат Алексей Михальчик.
«Мы пока не получили официальный отказ, но сегодня был последний день, отпущенный законом на рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела, и источник в челябинском следствии сообщил мне, что следователь вынес отказ», — заявил Михальчик.
Адвокат предположил, что постановление следователя отменит прокуратура, и у СК будет еще 30 дней для рассмотрения вопроса о возбуждении дела.
«Следователь ждет результата медицинской экспертизы, которая должна быть готова в течение следующего месяца, поэтому мы рассматриваем постановление следователя об отказе как тактический ход», — уточнил Михальчик.
Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорит, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Хоронили Марцинкевича в закрытом гробу, тело успели увидеть родственники. Мать погибшего смогла сделать несколько фотографий сына на телефон, зафиксировав следы как будто от уколов, ударов электрошокером, порезы, вырванные ногти и так далее.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.