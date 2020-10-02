«До похорон на тело нам даже не дадут взглянуть». Родителям Тесака не дают провести независимую экспертизу
Родители националиста Максима Марцинкевича (Тесак), обнаруженного мертвым в камере челябинского следственного изолятора, не смогли осмотреть его тело перед похоронами. Они не верят в версию о его самоубийстве и хотели бы провести независимую экспертизу. Об этом 2 октября сообщает «Коммерсантъ».
Как рассказал изданию отец Марцинкевича, тело сейчас находится в морге в Подмосковье. Однако его туда не пускают, не давая внятного объяснения почему. Родители планировали, что их сына осмотрит известный специалист в области судебно-медицинской экспертизы, но его тоже не пускают в подмосковный морг.
Марцинкевич-старший также рассказал, как была решена та же проблема с доступом родителей к телу в морге Челябинска. Как ранее писала «Фонтанка», в качестве причины отказа был назван карантин из-за коронавируса.
По его словам, после вмешательства адвоката тело все же ненадолго показали в ритуальном зале — помещенное в черный пакет. Мать погибшего смогла сделать несколько фотографий сына на телефон, зафиксировав следы как будто от уколов, ударов электрошокером, порезы, вырванные ногти и так далее, пишет издание. Затем гроб доставили в Москву, но его не стал принимать ни один столичный морг. Так он и оказался в Подмосковье.
«В четверг нам дали понять, что до похорон на тело нам даже не дадут взглянуть — это окончательное решение», — заключил отец Марцинкевича, добавив, что он намерен обратиться в правоохранительные органы.
Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорит, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.