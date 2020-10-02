«До похорон на тело нам даже не дадут взглянуть». Родителям Тесака не дают провести независимую экспертизу

Как рассказал изданию отец Марцинкевича, тело сейчас находится в морге в Подмосковье. Однако его туда не пускают, не давая внятного объяснения почему. Родители планировали, что их сына осмотрит известный специалист в области судебно-медицинской экспертизы, но его тоже не пускают в подмосковный морг.

Родители националиста Максима Марцинкевича (Тесак), обнаруженного мертвым в камере челябинского следственного изолятора, не смогли осмотреть его тело перед похоронами. Они не верят в версию о его самоубийстве и хотели бы провести независимую экспертизу. Об этом 2 октября сообщает «Коммерсантъ».

Марцинкевич-старший также рассказал, как была решена та же проблема с доступом родителей к телу в морге Челябинска. Как ранее писала «Фонтанка», в качестве причины отказа был назван карантин из-за коронавируса.



По его словам, после вмешательства адвоката тело все же ненадолго показали в ритуальном зале — помещенное в черный пакет. Мать погибшего смогла сделать несколько фотографий сына на телефон, зафиксировав следы как будто от уколов, ударов электрошокером, порезы, вырванные ногти и так далее, пишет издание. Затем гроб доставили в Москву, но его не стал принимать ни один столичный морг. Так он и оказался в Подмосковье.



«В четверг нам дали понять, что до похорон на тело нам даже не дадут взглянуть — это окончательное решение», — заключил отец Марцинкевича, добавив, что он намерен обратиться в правоохранительные органы.