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15.10.2020 16:26
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В конце октября начнутся магнитные бури, ловите северное сияние

Фото: Александр Спиридонов

В последней декаде октября, с 20-го по 29-е число, на Земле ожидаются рекуррентные возмущения геомагнитного поля — магнитные бури.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», по предварительным данным Института прикладной геофизики им. Е. К. Федорова Росгидромета, с 20 по 24 октября и с 27 по 29 октября возмущение магнитного поля будет слабым, а 25 и 26 октября — умеренным. Сильные бури маловероятны.

Во время магнитных бурь возникает северное сияние. Этой осенью его несколько раз видели в Ленинградской области и даже на территории Петербурга. В ночь с 27 на 28 сентября была зарегистрирована крупнейшая магнитная буря с начала года.

Фото: Александр Спиридонов

Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова является научно-исследовательским и координационно-методическим центром Росгидромета в области фундаментальных и прикладных исследований в околоземном космическом пространстве, магнитосфере, ионосфере и верхней атмосфере с учетом солнечной активности и антропогенной деятельности. Учреждение выполняет функции гелиогеофизической службы России и Регионального центра предупреждений Международной службы окружающей среды (ISES).

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