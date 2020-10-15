В последней декаде октября, с 20-го по 29-е число, на Земле ожидаются рекуррентные возмущения геомагнитного поля — магнитные бури.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», по предварительным данным Института прикладной геофизики им. Е. К. Федорова Росгидромета, с 20 по 24 октября и с 27 по 29 октября возмущение магнитного поля будет слабым, а 25 и 26 октября — умеренным. Сильные бури маловероятны.

Во время магнитных бурь возникает северное сияние. Этой осенью его несколько раз видели в Ленинградской области и даже на территории Петербурга. В ночь с 27 на 28 сентября была зарегистрирована крупнейшая магнитная буря с начала года.