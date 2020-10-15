В Москве ужесточают доступ в ночные клубы из-за коронавируса. Попасть внутрь можно будет только по номеру телефона

Ночная жизнь в столице в период эпидемии коронавируса будет доступна только при условии регистрации номеров мобильных телефонов. Новые правила сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября.



Посетителям и работникам ночных клубов можно будет попасть внутрь заведения с полуночи и до шести утра только при условии, если на входе они отсканируют QR-код либо отправят СМС на специальный короткий номер 7377, говорится на сайте градоначальника. Нововведение начнет действовать уже с 19 октября.



«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19», — поясняет новую меру Собянин.

