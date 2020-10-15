В Москве ужесточают доступ в ночные клубы из-за коронавируса. Попасть внутрь можно будет только по номеру телефона
Ночная жизнь в столице в период эпидемии коронавируса будет доступна только при условии регистрации номеров мобильных телефонов. Новые правила сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября.
Посетителям и работникам ночных клубов можно будет попасть внутрь заведения с полуночи и до шести утра только при условии, если на входе они отсканируют QR-код либо отправят СМС на специальный короткий номер 7377, говорится на сайте градоначальника. Нововведение начнет действовать уже с 19 октября.
«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19», — поясняет новую меру Собянин.
Ранее стало известно, что власти Москвы хотят модернизировать передвижные уличные камеры, чтобы научить их распознавать до 50 новых правонарушений, в том числе и нарушение режима самоизоляции.
С 12 октября в столице действуют новые правила по переводу на удаленку не менее 30 процентов сотрудников. Каждый понедельник работодатели должны направлять в мэрию данные о работниках на удаленке с их именами, номерами мобильных телефонов, социальных и транспортных карт, а также регистрационными номерами автомобилей. Непредоставление или неполное предоставление сведений будет наказываться штрафами либо приостановкой деятельности компании. Но четыре из пяти московских компаний не могут выполнить указ мэра Сергея Собянина. Отчитаться невозможно без электронной подписи.
За минувшие сутки по России число новых заразившихся коронавирусом незначительно снизилось по сравнению с позавчерашним днем — 13754 против 14231. Новые случаи зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 3942. Петербург по этому показателю остается на второй строчке, опережая идущую третьей Московскую область почти в полтора раза.