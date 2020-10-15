Власти Москвы научат передвижные камеры распознавать нарушителей режима самоизоляции

По данным издания, на сайте госзакупок размещен тендер на «работы по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД». Максимальная сумма контракта составляет 98,1 млн рублей, на которую предполагается модернизировать 59 микроавтобусов на базе Ford Transit и «Газель Next» с камерами на крыше. Из технического задания следует, что камеры должны начать фиксировать 50 новых правонарушений, в том числе нарушение режима самоизоляции в режиме карантина (ст. 6.3 КоАП России).

Власти Москвы хотят модернизировать передвижные уличные камеры, чтобы научить их распознавать до 50 новых правонарушений, в том числе и нарушение режима самоизоляции. Подробности 15 октября сообщает « Коммерсантъ ».

Статья появилась с началом пандемии коронавируса и предполагает, что больные коронавирусом или контактные граждане за неисполнение предписаний должны заплатить штраф до 300 тысяч рублей, организации — до миллиона рублей. В столице же, как отмечает издание, нарушители получали штрафы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Размер штрафа за проезд без пропуска составлял 5 тысяч рублей.



Знакомый с ситуацией источник «Коммерсанта» отметил, что расширение функционала передвижных камер для фиксации нарушений самоизоляции вводится на случай, если потребуется контролировать передвижение по городу граждан, которым она положена. Большая часть стационарных комплексов видеофиксации уже умеют распознавать до 55 видов нарушений.



По России в минувший сутки зафиксирован новый антирекорд — 14231 заболевший коронавирусом. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва, где насчитали 4573 заболевших. Петербург же остается на второй строчке по этому показателю.

