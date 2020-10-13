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13.10.2020 11:37
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Сотням московских компаний грозят штрафы. Они не смогут отчитаться об удалёнке без электронной подписи

Четыре из пяти московских компаний не могут выполнить указ мэра Сергея Собянина о предоставлении данных о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом сообщают 13 октября «Ведомости».

Новые правила начали действовать 12 октября в связи с растущими показателями заболеваемости коронавирусом. Каждый понедельник работодатели должны направлять в мэрию данные о работниках на удаленке с их именами, номерами мобильных телефонов, социальных и транспортных карт, а также регистрационными номерами автомобилей. Непредоставление или неполное предоставление сведений будет наказываться штрафами либо приостановкой деятельности компании.

Данные должны быть заверены квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя предприятия. Но 80% директоров малых и средних предприятий ее не имеют, поскольку ЭЦП не является обязательным условием ведения бизнеса, рассказал Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства. В результате множество компаний столкнется с перспективой штрафа и приостановки деятельности. «Речь идет о десятках и сотнях тысяч предприятий», — считает омбудсмен.

Петербургские власти пока сдерживают распространение вируса рекомендациями — советуют перевести сотрудников на дистанционный режим и не возвращать в офисы тех, кто и так работает удаленно. 12 октября было выявлено 557 новых случаев, что побило майский рекорд.

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
с их именами, номерами мобильных телефонов, социальных и транспортных карт, а также регистрационными номерами автомобилей............... надо согласие владельца ПД, передача ПД без согласия владельца ПД - нарушение федерального закона
261217951
Бедные москвичи. Вся страна переживает.
footballer13
УКЭП 3 тысячи на год стоит, делов-то. Тем более в Московии, где вроде бы давно щи лаптем не хлебают.
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