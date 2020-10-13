Сотням московских компаний грозят штрафы. Они не смогут отчитаться об удалёнке без электронной подписи

Четыре из пяти московских компаний не могут выполнить указ мэра Сергея Собянина о предоставлении данных о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом сообщают 13 октября «Ведомости».



Новые правила начали действовать 12 октября в связи с растущими показателями заболеваемости коронавирусом. Каждый понедельник работодатели должны направлять в мэрию данные о работниках на удаленке с их именами, номерами мобильных телефонов, социальных и транспортных карт, а также регистрационными номерами автомобилей. Непредоставление или неполное предоставление сведений будет наказываться штрафами либо приостановкой деятельности компании.

