Сотням московских компаний грозят штрафы. Они не смогут отчитаться об удалёнке без электронной подписи
Четыре из пяти московских компаний не могут выполнить указ мэра Сергея Собянина о предоставлении данных о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом сообщают 13 октября «Ведомости».
Новые правила начали действовать 12 октября в связи с растущими показателями заболеваемости коронавирусом. Каждый понедельник работодатели должны направлять в мэрию данные о работниках на удаленке с их именами, номерами мобильных телефонов, социальных и транспортных карт, а также регистрационными номерами автомобилей. Непредоставление или неполное предоставление сведений будет наказываться штрафами либо приостановкой деятельности компании.
Данные должны быть заверены квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя предприятия. Но 80% директоров малых и средних предприятий ее не имеют, поскольку ЭЦП не является обязательным условием ведения бизнеса, рассказал Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства. В результате множество компаний столкнется с перспективой штрафа и приостановки деятельности. «Речь идет о десятках и сотнях тысяч предприятий», — считает омбудсмен.
Петербургские власти пока сдерживают распространение вируса рекомендациями — советуют перевести сотрудников на дистанционный режим и не возвращать в офисы тех, кто и так работает удаленно. 12 октября было выявлено 557 новых случаев, что побило майский рекорд.